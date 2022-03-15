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Переговори України і Росії: делегації повернулись до спілкування після технічної паузи

15 березня 2022, 13:31

Перемовини стартували напередодні, 14 березня, проте їх призупинили до сьогодні.

Делегації України і РФ продовжили спілкування після технічної паузи/ @sluganarodu.official

Українська і російська делегація у вівторок, 15 березня, відновили переговори після технічної паузи. Про це повідомив член української делегації, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виданню Українська правда.

Він зазначив, що "переговори уже тривають". Проте члени делегації поки що утримуються від інших коментарів.

Нагадаємо, у переговорах української та російської делегацій щодо припинення війни, які відбувалися 14 березня, була взята технічна пауза до 15 березня. Це зробили для додаткової роботи в робочих підгрупах та уточнення окремих визначень.

Переговори України і Росії

Перші переговори України та Росії після початку російського вторгнення відбулися 28 лютого. На них, за словами Подоляка, делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень, і вирушили для консультацій у свої столиці.

3 березня відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій. Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів. За його словами, поки що не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Третій раунд переговорів щодо врегулювання ситуації у зв'язку з вторгненням російської армії в Україну відбувся 7 березня.

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