'Партизанська війна': майор розповів, що буде за відсутності допомоги Україні від союзників

Допомоги від союзників вистачить до квітня-травня наступного року.

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Що буде у разі припинення військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Україна стикається із зменшенням фінансової підтримки від США та ЄС. Втрата допомоги може серйозно ускладнити ситуацію на фронті. Про це повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі "Еспресо".

На фоні розмов про те, що Україна нібито програє війну до літа 2024 року без допомоги США та НАТО Гетьман зазначив, що допомоги від союзників вистачить на кілька місяців. Всієї допомоги, яку Україна отримала і отримає до вирішення питання про додаткову підтримку, вистачить приблизно до квітня-травня наступного року.

"Ту допомогу, яку ми отримали, яку маємо вже отримати до того, як буде наступне рішення про додаткову допомогу нам вистачить, якраз орієнтовно до квітня максимум до травня наступного року. Тому йде розмова про декілька місяців", - сказав майор. відео дня

Майор переконаний, що без істотної допомоги зі снарядами та засобами оборони Україні буде вкрай важко відстоювати свої позиції. У гіршому випадку, на його думку, за умови продовження активних наступальних дій противника взимку, Україні доведеться вести партизанську війниу.

"Що робити в такому випадку, чи можливі якісь суттєві перерви у росіян? - теоретично, пропустити, можливо. Проте ми ж бачили на початку повномасштабного, як ми дали відсіч, я думаю, що так само буде і якщо повториться потужна наступальна дія росіяни взимку, як вони не планували. У гіршому випадку, що робити? - партизанська війна, а що ж робити", - додав він.

Війна в Україні

Нагадаємо, з початку грудня втрати російської армії у живій силі значно зросли, досягнувши 14 780 осіб за першу половину місяця. Це високий показник, порівняно з рекордними втратами у листопаді, коли втрати склали 28 550 осіб. Втрати техніки в той же період знизилися.

Також на Куп'янському напрямку ситуація максимально напружена, оскільки російські окупанти розпочали масований наступ. У районі населеного пункту Синьківка вони вже другий день атакують бронеколонами.

Як повідомляв Главред, Україна переглядає свою стратегію військових дій, зосереджуючись на збереженні життів своїх захисників і максимальному заподіюванні шкоди ворогові. Країна переорієнтувалася з деокупації територій на оборону та ураження окупантів.

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