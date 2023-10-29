Оштрафують і громадян, і бізнес: у Раді з'явився законопроект про комендантську годину

Під час комендантської години всім громадянам, крім правоохоронців та військовослужбовців, заборонено пересуватися вулицями на транспорті або пішки.

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Громадян за порушення комендантської години збираються штрафувати на суму від 8,5 до 17 тис. грн / Колаж: Главред, фото: Миколаївська ОВА, ua.depositphotos.com

У Верховній Раді з'явився законопроект про притягнення до адміністративної відповідальності порушників комендантської години. Якщо документ буде ухвалено, громадян штрафуватимуть на суму від 8 500 до 17 000 грн, а бізнес від 51 000 до 102 000 грн.

Як повідомили у Комітеті з питань правоохоронної діяльності, законопроект узгоджений з Національною поліцією і Міністерством внутрішніх справ в цілому.

Зокрема, депутати пропонують встановити штрафи для громадян у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень і для бізнесу на суму від 51 000 до 102 000 гривень за порушення комендантської години.

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Як відомо, під час комендантської години, яка встановлена владою у зв'язку з повномасштабною війною агресора Росії проти України, всім, крім правоохоронців і військових, заборонено пересуватися транспортом або пішки.

Штрафи за нічні вечірки

Представник Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Володимир Арешонков на початку жовтня заявив, що в Україні хочуть карати за нічні вечірки. За його словами, може з'явитися кримінальна відповідальність для власників закладів, які працюють у комендантську годину.

"Наш комітет правоохоронної діяльності напрацьовує зміни до законодавства. Ми плануємо встановити кримінальну відповідальність за порушення. Це означає, що не тільки штрафні санкції будуть застосовуватися, але і, відповідно, більш жорстке покарання", - говорив депутат.

Арешонков підкреслював, що притягнення до відповідальності відвідувачів таких закладів не передбачено.

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