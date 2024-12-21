"Він сам підпалив": у ТЦК видали свою версію з "викурюванням" чоловіка з машини

У ТЦК стверджують, що чоловік підпалив газ, щоб не дихати ним у машині.

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Скандал зі співробітниками ТЦК у Вишгороді / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Кілька днів тому розгорівся жорсткий скандал через відео з "викурюванням" чоловіка з власної машини. У ТЦК видали свою версію про те, що сталося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський обласний ТЦК і СП.

Там підтвердили, що люди у військовій формі та поліцейські дійсно намагалися відкрити машину. Військовослужбовець Вишгородського РТЦК з позивним "Бендер" під час патрулювання побачив, що поліція потребує допомоги і вирішив їм допомогти.

Працівники ТЦК хотіли перевірити облікові документи в чоловіка.

відео дня

"Поліція пустила якийсь газ, а він сам його підпалив. Ви самі бачили, яке там було полум'я. Потім до цієї особи приїхав знайомий і вона (особа - ред.) вийшла з машини. Так, як він пояснював, він підпалював його, щоб їм не дихати газом", - стверджує "Бендер".

Інцидент із "викурюванням" з авто - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 грудня в мережі розлетілося скандальне відео. На ньому у Вишгороді Київської області поліцейські та люди у військовій формі намагалися змусити чоловіка вийти з машини для перевірки військово-облікових даних.

У Міністерстві оборони України заявили, що такі дії суперечать закону і принципам служби в ЗСУ. Відомо, що проводять перевірку і встановлюють причетних до цієї ситуації осіб.

Крім того, поліція Київської області почала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Там акцентували на тому, що працівники поліції, зафіксовані на відео, несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київської області.

Невдовзі водій розповів деталі. Водій категорично проти того, щоб у пресі називалося його прізвище.

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