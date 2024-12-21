Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Він сам підпалив": у ТЦК видали свою версію з "викурюванням" чоловіка з машини

Ангеліна Підвисоцька
21 грудня 2024, 22:07
622
У ТЦК стверджують, що чоловік підпалив газ, щоб не дихати ним у машині.
інцидент у Вишгороді
Скандал зі співробітниками ТЦК у Вишгороді / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Кілька днів тому розгорівся жорсткий скандал через відео з "викурюванням" чоловіка з власної машини. У ТЦК видали свою версію про те, що сталося. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київський обласний ТЦК і СП.

Там підтвердили, що люди у військовій формі та поліцейські дійсно намагалися відкрити машину. Військовослужбовець Вишгородського РТЦК з позивним "Бендер" під час патрулювання побачив, що поліція потребує допомоги і вирішив їм допомогти.

Працівники ТЦК хотіли перевірити облікові документи в чоловіка.

відео дня

"Поліція пустила якийсь газ, а він сам його підпалив. Ви самі бачили, яке там було полум'я. Потім до цієї особи приїхав знайомий і вона (особа - ред.) вийшла з машини. Так, як він пояснював, він підпалював його, щоб їм не дихати газом", - стверджує "Бендер".

Інцидент із "викурюванням" з авто - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 грудня в мережі розлетілося скандальне відео. На ньому у Вишгороді Київської області поліцейські та люди у військовій формі намагалися змусити чоловіка вийти з машини для перевірки військово-облікових даних.

У Міністерстві оборони України заявили, що такі дії суперечать закону і принципам служби в ЗСУ. Відомо, що проводять перевірку і встановлюють причетних до цієї ситуації осіб.

Крім того, поліція Київської області почала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Там акцентували на тому, що працівники поліції, зафіксовані на відео, несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київської області.

Невдовзі водій розповів деталі. Водій категорично проти того, щоб у пресі називалося його прізвище.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вышгород Київська область ТЦК та СП
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Чи вціліли дані держреєстрів після масштабної кібератаки РФ: в Мінюсті відповіли

Чи вціліли дані держреєстрів після масштабної кібератаки РФ: в Мінюсті відповіли

00:22Україна
LIVE: Бій Усик Ф'юрі 2 - усі подробиці чемпіонського поєдинку

LIVE: Бій Усик Ф'юрі 2 - усі подробиці чемпіонського поєдинку

23:43Спорт
Орбан вигадав "трюк", а Фіцо зібрався до Москви: подробиці епопеї навколо газу з РФ

Орбан вигадав "трюк", а Фіцо зібрався до Москви: подробиці епопеї навколо газу з РФ

23:04Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти гусеницю

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти гусеницю

"Помер і лежить у морозилці": з'явилася несподівана версія про двійника Путіна

"Помер і лежить у морозилці": з'явилася несподівана версія про двійника Путіна

В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азейбарджан

Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азейбарджан

Удар балістикою по Києву: у Defence Express розкрили причину і цілі РФ

Удар балістикою по Києву: у Defence Express розкрили причину і цілі РФ

Останні новини

00:22

Чи вціліли дані держреєстрів після масштабної кібератаки РФ: в Мінюсті відповіли

21 грудня, субота
23:46

Усе ще Брюс: донька Міцного горішка показала милі кадри з актором

23:43

LIVE: Бій Усик Ф'юрі 2 - усі подробиці чемпіонського поєдинку

23:04

Орбан вигадав "трюк", а Фіцо зібрався до Москви: подробиці епопеї навколо газу з РФ

22:07

"Він сам підпалив": у ТЦК видали свою версію з "викурюванням" чоловіка з машини

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українцівНові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців
21:26

Польща готова збивати російські ракети: у Міноборони розкрили головну умову

21:15

"Вимагатиме все й одразу": Ейдман розкрив справжні плани Путіна щодо УкраїниВідео

20:58

Були спроби й раніше: сусідка Яніса Тімми зробила несподівану заяву

20:36

Бійці ЗСУ потрапляють в одну й ту ж саму халепу: полковник розкрив серйозну проблему

Реклама
20:25

"Це абсолютно справедливо": Зеленський анонсував нові удари по РФВідео

19:56

Директор ЦРУ прибув до України: Зеленський розкрив подробиці візиту

19:34

В Україні влупить 14-градусний мороз: які регіони засипатиме снігом

19:15

Євген Кот відверто зізнався, звідки у нього відстрочка

18:58

"Гелікоптери вже в Україні": Польща подарувала багатоцільові Мі-8 та Bell 412-HPФото

18:45

Усику заборонили цілувати хрест між раундами: у чому причина

18:38

РФ намагається форсувати Дніпро: у ЗСУ заявили про загрозу для Херсона

18:26

"Путін – безумець": Ейдман пояснив, чому Трамп не "здасть" УкраїнуВідео

17:51

Фюзеляж та крила вже є: Антонов розповів, на скільки готовий новий літак "Мрія"

17:47

Прогноз: чому Трампу не вдасться досягнути мируПогляд

17:00

РФ намагається проломити оборону ЗСУ: у Генштабі назвали "найгарячіші" напрямки

Реклама
16:51

Бійців ППО "кидають" у піхоту: у Генштабі ЗСУ пояснили, що відбувається

16:38

Пороховий завод у Казані розривають вибухи після атаки БпЛА

16:16

Росія може наближатись до катастрофи: стало відомо, як це вплине на війнуЕксклюзив

15:52

У Melovin через алкоголь віднялася рука - співак розповів про проблеми

15:48

"Володя, до побачення": журналіст про можливий сценарій бунту в оточенні Путіна

15:45

Не такий простий тортик, як його малюють: треба знайти відмінності за хвилину

15:27

"Заморозили війну, Путіну своє, Україні – своє": Ейдман описав, як Трамп хоче завершити війнуВідео

15:13

Взяти Херсон до 20 січня: Путін міг віддати жорстокий наказ для торгів - експерт

15:01

Гороскоп на 2025 рік для Тельців: спокійне життя, любов і новий статусВідео

14:56

Сотні дронів, бомб і ракет: Зеленський про наслідки масованих ударів РФВідео

14:45

Таємні переговори Києва та Москви: про що йде мова та до чого тут Азейбарджан

14:41

Камалія відповіла на зухвалі звинувачення відомого шоумена у "бездарності"

14:30

Трамп хоче примусити Україну укласти мир з Росією: у ЗМІ розкрили важливі деталі

14:08

Путін поводився дивно під час прямої лінії: експерт вказав на хворобу диктатора

13:45

Росія може почати новий великий прорив на фронті: полковник розкрив ситуацію

13:40

"Намагається "помножити на нуль": як Трамп може дотиснути Путіна – прогнозВідео

13:38

Гороскоп для Овнів на 2025 рік: які сюрпризи приготували Уран і ВенераВідео

13:12

Що у 2025 році буде з РФ та режимом Путіна: став відомий неочікуваний сценарійЕксклюзив

13:08

"Мені не подобається": Коляденко назвав зірок, з якими відмовляється виступати

12:59

"Путін приречений, жодних шансів вижити немає": час диктатора в РФ спливає – ЕйдманВідео

Реклама
12:43

Удар балістикою по Києву: у Defence Express розкрили причину і цілі РФ

12:37

Указами "полетіли голови": Зеленський звільнив Кислицю і багатьох послів України

12:16

Фанатка Данилка завагітніла після концерту Вєрки Сердючки: "Робить дива"

12:13

"Якщо Путін нападе": в Німеччині зробили тривожну заяву щодо безпеки країни

11:44

Чого боїться чорна пліснява: як прибрати заразу зі стін раз і назавжди

11:43

"Движуха" в Казані: у ЦПД назвали цілі, які могли атакувати дрони

11:39

Чим відрізняються 2 дівчини: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 25 секунд

11:34

Берлін не стоятиме осторонь: чи може армія НАТО з'явитися в Україні - Пісторіус

10:38

Влучили в онкоцентр і будинок: РФ запустила по Україні 113 дронів і ракету – які наслідкиФото

10:09

Бій закінчився, не розпочавшись: в РФ істерика через провальний наступ на Херсон

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти