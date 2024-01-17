Окупанти вдарили авіабомбою по селу: постраждали діти

Ворожа армія вдарила КАБом по сільській раді в одному з населених пунктів Донецької області.

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Окупанти вдарили авіабомбою по селу / колаж : Главред, фото: Нацпол

Сьогодні ввечері, 17 січня, ворожа армія завдала удару авіабомбою по селу Малий Бурлук на Донеччині. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Telegram.

В результаті обстрілу керованою авіаційною бомбою загинула жінка і постраждали двоє дітей, двоє з них у важкому стані. За словами поліції, КАБ потрапила в будівлю сільської ради.

"Двоє дітей отримали травми. У 10-річного хлопчика - травматична ампутація ноги, 13-річна дівчинка з осколковими пораненнями тулуба зараз знаходиться в лікарні. При огляді місця влучання поліція виявила тіло жінки", - повідомили у відомстві. відео дня

На даний момент співробітники Національної поліції працюють над встановленням особи загиблої від обстрілу жінки.

До того ж, правоохоронці додали, що обстріл Куп'янська пошкодив приватні будинки, внаслідок чого в одному з них виникла пожежа.

Атаки на Україну

Нагадаємо, увечері 16 січня російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова. Одна з ракет потрапила в триповерхову будівлю непрацюючої медустанови, частково зруйнувавши її. На момент прибуття пожежників було виявлено кілька вогнищ загоряння в двох будівлях.

Також, у ніч на 17 січня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двадцятьма ударними дронами "Shahed-136/131". Дві зенітні керовані ракети С-300 ворог випустив з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова.

Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

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