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"Окупанти - в землі": на Запоріжжі склад БК підірвали разом із сотнями росіян

6 січня 2023, 19:51
До численних жертв серед окупантів призвело те, що вони розміщувалися в підвалі однієї з будівель поблизу складу з БК.
На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
Підірвано склад з БК окупантів на Запоріжжі / Фото УНІАН

У захопленому РФ Токмаку Запорізької області в результаті вибух з подальшою детонацією російського складу з боєприпасами загинули близько 200 окупантів.

Про потужну "бавовну" в розташуванні загарбників розповів в Telegram військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

Він пояснив, що до численних жертв серед окупантів призвело те, що вони розміщувалися в підвалі однієї з будівель поблизу складу з БК.

"Російські мобілізовані люблять розміщуватися поруч поблизу складів БК. В даному випадку біля підвалу з чисельністю о/с 200. Відбулася військово – історична дифузія: БК розчинився в повітрі, а окупанти - в землі", - додав Карась.

'Окупанти - в землі': на Запоріжжі склад БК підірвали разом із сотнями росіян

Раніше повідомлялося, що у захопленому росіянами Токмаку Запорізької області знищено місце дислокації окупантів РФ.

За свідченнями місцевих жителів, в ніч на вівторок, 3 січня, по будівлі, яка була зайнята російськими військовими, було завдано потужного удару. У мережі опублікували відео наслідків"бавовни".

За даними очевидців, окупанти РФ розташувалися в корпусі протитуберкульозного диспансеру.

Нагадаємо, у захоплених РФ Пологах Запорізької області знищено місце розташування російських окупантів та ворожий склад з БК.

Про вдалі дії українських захисників йдеться у повідомленні РІА Мелітополь у Telegram.

"Вчора ЗСУ влаштували "новорічну дискотеку" для ворогів в Пологах Запорізької області", — підкреслюється в повідомленні.

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