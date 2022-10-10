Окупантів загнали в пастку: ЗСУ знищили ворожу БМП разом з екіпажем

ЗСУ знищили БМП окупантів разом з екіпажем / MilitaryArms / УНІАН

Бійці Збройних сил України знищили в Харківській області бойову машину піхоти окупантів РФ разом з екіпажем.

У Мережі показали відео знищення українськими воїнами 92-ї бригади російської БМП в Харківській області. Кадри опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram.

Він уточнив, що українські захисники з 92-ї бригади загнали російську БМП в пастку і знищили її на перехресті вулиць у селі Харківської області разом з екіпажем.

/ Скришот

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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