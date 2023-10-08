11 людей поранені, серед них – 9-місячна дитина: окупанти вночі вдарили по Херсонщині

У стані середньої важкості до лікарні забрали 27-річну жінку та її маленьку доньку.

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Окупанти вночі вдарили по Херсонщині/ Коллаж: Главред, фото ілюстративні: ua.depositphotos.com, ДТЭК

Російські окупанти у ніч на неділю, 8 жовтня, обстріляли Херсон і Херсонську область. Під вогнем опинилися житлові квартали.

Внаслідок обстрілів 11 людей отримали поранення, серед них – мама з 9-місячною дитиною. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники. Травми отримали 11 містян", – йдеться у повідомленні. відео дня

У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.

Також серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували.

"Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки. На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років", – розповів Прокудін.

Окупанти також обстрілювали село Станіслав Херсонського району. За словами голова ОВА, наслідки удару з "Градів" з’ясовуються.

Ракетні удари РФ по Україні

5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині у селі Гроза Куп'янського району. Окупанти вбили 52 людей, серед яких одна дитина. Також було поранено 6 осіб, всі вони перебувають у важкому стані в лікарні. Російські окупанти могли завдати удару ракетою "Іскандер".

У ніч на суботу, 7 жовтня, РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс". Постраждали чотири людини. Вони отримали поранення від уламків скла. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла подробиці ракетного удару російських окупантів по Одесі. За її словами, в ході атаки по Одеському регіону ворог застосував "специфічні ракети".

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