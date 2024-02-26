Кілька групувань РФ опиняться в оточенні: в ЗСУ назвали слабке місце ворога

Гудименко наголошує на тому, що Україна може провести локальний контрнаступ на південному напрямку в районі населеного пункту Кринки.

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Боєць ЗСУ розповів про можливість контрнаступу ЗСУ в 2024 році / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Росіяни зібрали велику кількість військових, намагатимуться мобілізувати додаткові сили, тому навіть із далекобійними ракетами навряд чи можна буде провести контрнаступальну кампанію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

Він вказує на те, що військово-політичне керівництво вже представило концепцію на 2024 рік, і наразі ніхто не обговорює можливі наступальні дії. Цей рік стане випробуванням, коли нам доведеться зосередитися на обороні, а потім вже робити плани щодо контрнаступальних дій у 2025 році.

"Можливий локальний контрнаступ ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині - у районі таких населених пунктів, як Кринки, Козачі Лагері... Цілком можливо, що ми спробуємо вийти до Північного адмінкордону з Кримом, зруйнуємо Кримський міст і триматимемо під вогневим контролем залізничну колію Волноваха-Мелітополь-Джанкой, щоб залишити без забезпечення херсонське і кримське угруповання росіян", - вказує Гудименко. відео дня

Він наголошує на тому, що це може бути одним із наших стратегічних кроків у 2024 році.

"На східному фронті у противника набагато більше сил і засобів, тому наступати там цього року нереально. Це все одно, що битися лобом об стіну. Хіба що треба буде зробити якийсь дуже вдалий і хитрий маневр. Утім, такий маневр оптимальніше здійснити навколо Криму", - вказує молодший сержант ЗСУ у відставці.

Гудименко резюмує, що у 2025 році, якщо все складеться добре, у нас буде 2-3 ескадрильї винищувачів F-16 і ракети дальньої дії. Це дозволить нам атакувати військову інфраструктуру росіян у їхніх тилу.

Хто такий Юрій Гудименко Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія. З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Ситуація на фронті

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