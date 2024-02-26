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Кілька групувань РФ опиняться в оточенні: в ЗСУ назвали слабке місце ворога

Юрій Берендій
26 лютого 2024, 03:43
Гудименко наголошує на тому, що Україна може провести локальний контрнаступ на південному напрямку в районі населеного пункту Кринки.
Кілька групувань РФ опиняться в оточенні: в ЗСУ назвали слабке місце ворога
Боєць ЗСУ розповів про можливість контрнаступу ЗСУ в 2024 році / Колаж Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Росіяни зібрали велику кількість військових, намагатимуться мобілізувати додаткові сили, тому навіть із далекобійними ракетами навряд чи можна буде провести контрнаступальну кампанію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

Він вказує на те, що військово-політичне керівництво вже представило концепцію на 2024 рік, і наразі ніхто не обговорює можливі наступальні дії. Цей рік стане випробуванням, коли нам доведеться зосередитися на обороні, а потім вже робити плани щодо контрнаступальних дій у 2025 році.

"Можливий локальний контрнаступ ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині - у районі таких населених пунктів, як Кринки, Козачі Лагері... Цілком можливо, що ми спробуємо вийти до Північного адмінкордону з Кримом, зруйнуємо Кримський міст і триматимемо під вогневим контролем залізничну колію Волноваха-Мелітополь-Джанкой, щоб залишити без забезпечення херсонське і кримське угруповання росіян", - вказує Гудименко.

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Він наголошує на тому, що це може бути одним із наших стратегічних кроків у 2024 році.

"На східному фронті у противника набагато більше сил і засобів, тому наступати там цього року нереально. Це все одно, що битися лобом об стіну. Хіба що треба буде зробити якийсь дуже вдалий і хитрий маневр. Утім, такий маневр оптимальніше здійснити навколо Криму", - вказує молодший сержант ЗСУ у відставці.

Гудименко резюмує, що у 2025 році, якщо все складеться добре, у нас буде 2-3 ескадрильї винищувачів F-16 і ракети дальньої дії. Це дозволить нам атакувати військову інфраструктуру росіян у їхніх тилу.

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Ситуація на фронті

Російські війська постійно доповнюються новими силами після захоплення Авдіївки і продовжують свій наступ. За словами експерта BILD Юліана Рьопке, ворожі війська могли зайти до Ласточкиного, що знаходить на захід від Авдіївки.

Ситуація на багатьох напрямках фронту залишається напруженою. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підкреслив, що російські війська активно атакують позиції українських військових, і ситуація на полі бою вимагає постійного контролю. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Російські окупанти збільшили своє угруповання біля міста Часів Яр у Донецькій області. Також їхня активність зросла у напрямку Лисівки – Андріївки та Іванівського. Про це повідомив керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков.

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