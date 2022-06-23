Німецький генерал назвав найслабші місця армії РФ

Названо слабкі місця армії РФ / Фото УНІАН

Генерал бундесверу у відставці Удо Ойліг заявив, російська армія, яка здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, має безліч слабких місць.

За його словами, "всіх здивувало", що Росія, розв'язавши війну, не змогла за кілька днів провести свою так звану "спецоперацію". І таким чином розкрилися суттєві недоліки російської армії - від планування до командування і логістики.

"Схоже, що все їхнє забезпечення дійсно не було розраховане на триваліший період часу. Це означає, що російська армія спочатку, я б сказав, майже недбало розраховувала досягти своїх військових цілей лише обмеженими ресурсами і без особливого опору", - сказав Ойліг в інтерв'ю DW.

Водночас, за його словами, українська армія досить успішно відбила напад росіян, особливо на півночі України.

"І це безумовно вказує на проблеми в командуванні російської армії та навіть на більш низьких рівнях. До такого висновку можна прийти ще й на тій підставі, що генералів відправляли на фронт, напевно, просто для керівництва на місці, так би мовити, для зміцнення бойового духу", - зазначив генерал.

Ойліг зазначив, що зараз є деякі зміни у перегрупуванні російської армії.

читайте такожПівдень окупували через зраду, там мало бути найуспішніше місце оборони - Арестович"Слабкі сторони компенсуються закріпленням на Донбасі, формуванням кращого командування, ухваленням більш вірних тактичних рішень - все це дає їм можливість згладити певну невдачу на початку війни. Тобто, вони концентрують свої сили на Сході та Півдні для, скажімо так, більшої ефективності в тактичному і оперативному відношенні", - пояснив військовий у відставці.

Як повідомляв Главред, Удо Ойліг вважає, що війна між Росією та Україною буде довгою. Припинення вогню настане лише тоді, коли обидві сторони будуть переконані в тому, що вони домоглися того, чого хотіли.

Інші новини: