Не вибори: експерт назвав один шлях, як пережити "бурю" у політиці

Кулик упевнений, що ситуацію можна виправити, якщо політики зуміють між собою домовитися.

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Украъна ще має час знову об'єднатися, як на початку повномасштабного вторгнення РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, president.gov.ua

Пережити "бурю" в українській політиці, що наближається, можна тільки в разі, якщо партії між собою встигнуть домовитися. В інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення їм це вдавалося.

Кулик зазначив, що українське суспільство демонструє дорослішання.

"Суспільство дорослішає, і це фіксують всі без винятку соціологічні компанії. Дорослішання проявляється в тому, що, перебуваючи на піку емоційних гойдалок, люди ухвалюють досить раціональні рішення, демонструють готовність домовлятися, коли нібито спалено всі мости", - сказав експерт. відео дня

І таких випадків багато, запевняє Кулик.

"Тому навіть у такій ситуації, коли політики нібито пересварилися між собою, вони здатні домовлятися. Вони демонстрували цю здатність на початку вторгнення, в ситуації можливості мегаскандалів, коли політичний клас погодився не виносити це на поверхню, щоб пережити цю бурю, а потім з'ясувати стосунки. Їм це вдавалося, тому сказати, що немає здатності домовлятися, не можна", - пояснив він.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо справді є розуміння, що вибори будуть нескоро, це і є той простір для переговорів, додав Кулик.

"Тому політики можуть домовлятися - треба лише задати рамку. Якщо значна частина суспільства розуміє, що відбувається у владі - не чує про постійні конфлікти і корупцію, а бачить готовність представників правлячого класу розділяти спільну долю з країною, відповідно, і довіра до такого технократичного уряду буде високою. І не тільки на старті його роботи, але і коли доведеться ухвалювати непопулярні рішення", - підкреслив Кулик.

Росія розганяє ІПСО про "конфлікт" Зеленського і Залужного

Російські пропагандисти вже тривалий час намагаються навіяти громадськості думку про начебто існуючий конфлікт усередині військово-політичного керівництва України. Зокрема, продовжується "вкид" про "конфлікт" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з президентом Володимиром Зеленським.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що єдина мета Зеленського та Залужного полягає у спільній перемозі над ворогом.

"Дезінформацією з боку агресора" назвав "конфлікт" й радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Безумовно, підлеглий не може сперечатися з керівництвом, за винятком якщо ведеться дискусія в рамках Ставки або військового кабінету... Між Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем завжди всі питання вирішуються в рамках дискусії, в якій бере участь певна кількість людей", - зазначив Подоляк.

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