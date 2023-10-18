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Наступ з кількох напрямків: експерт розповів про нову тактику росіян

Юрій Берендій
18 жовтня 2023, 17:45 оновлено 18 жовтня, 17:45
Масований наступ ворога на Авдіївку триває. Експерт повідомив, який план був у росіян та яку нову тактику застосовує противник.
Солдаты, техника, армия
Експерт розповів про нову тактику росіян / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

У жовтні російські війська здійснили наймасштабніший напад на Авдіївку за весь час повномасштабного вторгнення, українські військові очікують загострення ситуації. На думку військового аналітика Олександра Коваленка, захоплення цього міста не має важливого стратегічного чи тактичного значення. Спроби ворога захопити місто, здається, спрямовані на демонстрацію їх здатності до наступу. Про це він розповів в ефірі УНІАН.

Коваленко вважає, що росіянам може бути цікаво захопити об'єкт, який має важливе стратегічне значення, такий як Авдіївський коксохімічний завод, і перекрити шляхи доступу українських військ до залізниці.

"А який результат цього наступу? Які були плани в них? По-перше, біля Авдіївки знаходиться дуже важливий Авдіївський терикон, найвище місце взагалі в цій локації. Він був потрібен. Крім цього, через Авдіївку йде залізниця, саме її мали перерізати [росіяни] 10 жовтня, і вийти через Авдіївку на Степове. Основна логістична артерія – траса 0542, принаймні за Степового та з Тоненького, повинна була б опинитися під вогневим контролем. А після цього під тиском наступу, що продовжується, другим ешелоном, який би йшов за першим, її б перерізали фізично. Але цього не вдалося реалізувати, жодної з цих бойових задач", – каже він.

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Окрім цього, Коваленко вважає, що тактикою ворога є проведення наступу на Авдіївку з метою відвести наші війська з інших фронтових ділянок, зокрема з півдня, де триває контрнаступ.

"Безумовно, це також впливає на цю ситуацію. Тому що минулого літа в червні, коли розпочався наш наступ в Запорізькій області, що зробили росіяни? Вони розпочали свій наступ по Лимано-Куп’янській вісі. Тобто спочатку вони вирушили в напрямку Лиману, потім вони розпочали бойові дії в напрямку Борової, а потім вже в другій половині липня активізувалися максимально в напрямку Куп’янська. По жодному з цих напрямків, звісно ж, не було результату. Але метою цього наступу був не тільки вихід там на лівий берег Осколу, а також відтягування наших підрозділів з Запорізької області, наших ресурсів. Не вдалося їм цього зробити, але вони продовжують саме ось цю тактику біля Авдіївки", – резюмував експерт.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, застосування силами оборони України американських далекобійних ракет ATACMS прискорить контрнаступ. Ворожі війська Росії посилили роботу авіації, тому потрібно атакувати напрямки, що забезпечують потужності росіян. Всі ракети будуть "відправлені за потрібною адресою", вказує представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

Також, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун впевнений, що ЗСУ очікують зменшення інтенсивності авіаударів по позиціях українських військових на Таврійському напрямку після атаки на аеродром в Бердянську.

Водночас, наступ російських військ на північному фасі Авдіївського виступу закінчився для ворога розбитою технікою та двохсотими, кількість яких вимірюється сотнями. Як проаналізували супутникові знімки поля бою OSINT-аналітики спільноти DeepState, на вказаній ділянці ЗС РФ втратили всього 63 одиниці військової техніки.

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війна в Україні Авдіївка контрнаступ ЗСУ
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