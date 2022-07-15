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Накрили штаб і казарми РФ: подробиці потужного удару ЗСУ на Херсонщині

15 липня 2022, 12:33

ЗСУ вдарили по загарбниках в смт Нова Маячка Олешківського району.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади / Фото УНІАН

У Херсонській області Збройні Сили України завдали удару по місцю розміщення російських окупантів.

ЗСУ вдарили по загарбниках в смт Нова Маячка Олешківського району, повідомив в Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За його даними, українські захисник результативно відпрацювали по позиціях російських окупантів у четвер увечері.

Радник голови Херсонської ОДА уточнив, що в результаті удару було завдано по колишньому санаторію, де розміщувалися казарми і командний пункт окупантів РФ.

"Вчора близько 22 години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких вже немає. Чекаємо офіційний підрахунок мертвих росіян", - додав Хлань.

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Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.

В результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.

"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.

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