Накрили штаб і казарми РФ: подробиці потужного удару ЗСУ на Херсонщині

ЗСУ вдарили по загарбниках в смт Нова Маячка Олешківського району.
У Херсонській області Збройні Сили України завдали удару по місцю розміщення російських окупантів.
ЗСУ вдарили по загарбниках в смт Нова Маячка Олешківського району, повідомив в Facebook радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
За його даними, українські захисник результативно відпрацювали по позиціях російських окупантів у четвер увечері.
Радник голови Херсонської ОДА уточнив, що в результаті удару було завдано по колишньому санаторію, де розміщувалися казарми і командний пункт окупантів РФ.
"Вчора близько 22 години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких вже немає. Чекаємо офіційний підрахунок мертвих росіян", - додав Хлань.
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Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що Збройні Сили України завдали кілька результативних ударів по позиціях і складах російських окупантів у Херсонській та Луганській областях.
В результаті захисники України вразили техніку і боєкомплекти армії РФ.
"Санітарна обробка території триває", - уточнив Арестович.
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