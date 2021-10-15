Викручували вуха і жахливо били: запорізькі патрульні моторошно знущалися із затриманого

Копи знущалися над затриманим / ДБР

У Запоріжжі патрульні безпідставно зупинили чоловіка та жінку просто посеред вулиці. А потім моторошно познущалися із затриманого. Копів підозрюють у тортурах.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, патрульні примушували чоловіка роздягнутися, щоб упевнитися, що у нього немає наркотиків. Після того, як вони нічого не знайшли, почали його катувати.

Люди в погонах викручували чоловікові вуха і пальці, а також били по всьому тілу.

У зв'язку з цим, патрульним інкримінують перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч.2 ст. 365 КК України). Вони можуть потрапити за грати на 8 років.

Нагадаємо, раніше керівникам кібердепартаменту СБУ оголосили підозру за фактом крадіжки криптовалюти, грабежу із застосуванням насильства, крадіжки людини та перевищення службових повноважень. Вони, ймовірно, вивезли в ліс підприємця з метою забрати у нього 7 біткойнов.