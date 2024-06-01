На окупованій Херсонщині 'прилетіло' по окупантах: почалась пожежа, є детонація

На місці прильоту на окупованому лівобережжі Херсонщини чути звуки детонації та видно сильну пожежу.

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У окупованій Малокаховці сильна пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

У суботу, 1 червня, на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області стався приліт. "Прилетіло" по місцю базування російських окупантів. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, удар був нанесений по окупантах у населеному пункті Малокаховка. Місцеві повідомляють, що на місці прильоту - сильна пожежа.

"МалоКаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу", - написав Андрющенко. відео дня

Місце прильоту на Херсонщині / Фото: t.me/andriyshTime

Вибухи у Росії - останні новини

Нагадаємо, у середу, 29 травня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи, після яких над містом піднявся великий стовп диму. Ймовірно, на місці вибуху перебували російські військові.

Також ввечері 27 травня в окупованому Луганську та Московській області РФ сталися вибухи. За словами голови Луганської ОВА Сергія Лисогора, приліт стався "у районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу" Також підтверджено атаку БПЛА на Московську область.

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 травня у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи через атаку безпілотників поблизу Геленджика, де розташований палац Володимира Путіна. Губернатор Веніамін Кондратьєв заявив, що ціллю були нібито "цивільні об'єкти".

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