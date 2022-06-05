На Херсонщині п'яні бойовики "ДНР" застрелили подружжя заради розваги

На Херсонщині бойовики " ДНР " застрелили подружжя заради розваги / Facebook Високопільська громада

У Херсонській області п'яні російські окупанти вбили подружню пару. 50-річну Світлану і 52-річного Сергія Ланевич розстріляли прямо у дворі.

П'яні "військові ДНР" увірвалися до них 1 червня. Що вони хотіли-точно ніхто не знає, пише "Оглядач".

"Мені розповідали, що 31 Травня цих "ДНРівців" повинні були міняти. Вони стояли в нашому селищі вже з 13 березня. Мабуть, вони відзначали цю подію. Люди кажуть, що вони ходили по цій вулиці з дому в будинок, шукали якусь жінку. Потім зайшли у двір до батьків Світлани. Вона і Сергій були у дворі. Після цього пролунали постріли і сильний крик літньої мами Світлани. Вони не просто розстріляли людей, вони ще зробили контрольні постріли їм в голову. Двір був у крові", - розповіла голова Високопільської ТГ Ганна Кучмяк.

Світлана і Сергій не могли виїхати з Високопілля, оскільки живуть разом з літніми батьками дружини. Батько Світлани зовсім інвалід, прикутий до ліжка. Мама її раніше працювала в лікарні в лабораторії.

читайте такожГотуються до приходу ЗСУ: окупанти вивозять до Криму награбовані товари з "епіцентру" в Херсоні-Кім"Наступного дня односельці допомогли поховати Світлану та Сергія. Це чудова сім'я. Сергій очолював районний соцзахист. А раніше був депутатом районної ради двох скликань. Дуже грамотна людина, завжди всім допомагав. Це страшне горе", - каже місцева мешканка.

Глава ТГ також розповідає, що Свелана і Сергій були щасливою парою, завжди посміхалися, у них було багато друзів. "Світлана красива жінка, завжди за собою доглядала, чудово виглядала",-каже Шостак-Кучмяк.

Зазначимо, що в прокуратурі вже розпочали досудове розслідування жорстокого вбивства подружжя. Кримінальне провадження порушили за фактом порушення законів і звичаїв війни, пов'язане з умисним вбивством (ч.2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 1 червня 2022 року в смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройних чоловіка і жінку в їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень подружжя загинуло на місці", – йдеться в повідомленні.

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