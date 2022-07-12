Обіцяють гроші: на Херсонщині окупанти полюють за "головами" українських активістів

Окупанти полюють за "головами" українських активістів / Людмила Денісова

На Херсонщині окупанти просять місцевих жителів "продавати" відомості про українських активістів, які й досі залишаються в області, повідомив голова Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в Facebook.

"Фейкове ВЦА Херсонської області звернулося до жителів із закликом "продавати" інформацію про патріотів України, які залишаються на території області! Обіцяють суттєву грошову винагороду за кожну "голову". Не судіть херсонців по собі, продажна нечисть", - написав він.

Чиновник оприлюднив список осіб, яким відтепер треба дбати про свою безпеку:

чинні співробітники СБУ, української розвідки, територіальної оборони, ЗСУ, члени націоналістичних партій, громадських організацій та "збройних формувань націоналістів";

люди, які, ведуть антиросійські сайти, канали та групи в Інтернеті, передають на такі ресурси дані про російських військових, співробітників чинних органів влади, журналістів, волонтерів та активістів, які збирають про них аудіовізуальну інформацію;

люди, які розклеюють пропагандистські листівки, завдають пропагандистські написи або шкоди офіційній зовнішній агітації та рекламі.

Окупаційна влада закликає жителів Херсонщини інформувати про квартири, будинки, інші приміщення, які активісти можуть використовувати як бази або проживати в них.

Раніше глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім попередив окупантів, що від потужних ударів воїнів ЗСУ їм сховатися не вдасться, і у Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами і ворожих командних пунктів.

Нагадаємо, на Херсонщині у Новій Каховці військовослужбовці України знищили склад боєприпасів росіян. Відомо, що на момент удару поблизу знаходився великий автопарк техніки – в тому числі, не менше 50 бензовозів.

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