Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Масштабний наліт ATACMS на авіабазу РФ: аналітик розповів, що могли уразити ЗСУ

Анна Косик
19 грудня 2024, 01:47
1255
Українські сили, ймовірно, уразили авіабазу, яка розташована у 300-кілометровій зоні досяжності ракет ATACMS.
Самолет, ATACMS
Внаслідок удару могла постраждати бойова авіація РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, US Army

Що сказав Кононученко:

  • ЗСУ вдарили по аеродрому Міллерово
  • Українські сили могли застосовувати ракети ATACMS
  • Внаслідок удару, ймовірно, були уражені літаки РФ

У середу, 18 грудня, російські пабліки скаржилися на удари ракет ATACMS по аеродрому Міллерово, що у Ростовській області країни-агресора Росії. OSINT-аналітик і військовий оглядач Віталій Кононученко розповів деталі цієї атаки.

Як пише 24 канал, попередньо, йде мова про проліт 5 американських ракет у сторону аеродрому, тож він справді міг бути уражений українськими силами під час атаки.

відео дня

Кононученко наголосив, що Україна вже не вперше атакує цю авіабазу, але на цей раз окупанти не використовували її як місце постійного базування літаків Су-30.

Масштабний наліт ATACMS на авіабазу РФ: аналітик розповів, що могли уразити ЗСУ
ATACMS / Інфографіка: Главред

За його даними, аеродром сьогодні виконує функцію аеродрому для підльоту бойових літаків, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Тож цілком ймовірно, що ракети ATACMS уразили винищувачі, або ж штурмовики РФ.

Ураження ЗСУ ворожих аеродромів - останні новини

Нещодавно атаку на військовий аеродром "Ханська" в Адигеї здійснили безпілотники СБУ, ГУР та ССО. Під час цієї операції на летовищі перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, включаючи Су-34, Су-35 та Мі-8.

Раніше також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що Україна продовжує завдавати ударів по російських військових базах у Ростовській області та Краснодарському краї. Нещодавно прилетіло по аеродрому "Кримськ", який розташований неподалік Керченського мосту.

Згодом, як писав Главред, ракетами ATACMS було атаковано авіаційну базу "Халіно". Цей аеродром є найближчим до місця боїв Курської операції. Внаслідок атаки могли бути виведені з ладу декілька літаків Су-25.

Більше новин про застосування ЗСУ ATACMS:

Хто такий Віталій Кононученко

Віталій Кононученко - журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач.

Спеціалізується на аналізі супутникових знімків і втрат військової техніки. Магістр НаУКМА за спеціальністю "Журналістика"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ новини України вибух у Росії війна Росії та України ракетний удар ATACMS
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Велике місто частково знеструмлене: ворог атакував ракетами Кривий Ріг - деталі

Велике місто частково знеструмлене: ворог атакував ракетами Кривий Ріг - деталі

00:28Україна
Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

23:56Україна
Миротворчі сили в Україні: Зеленський розповів, про що говорив з Макроном

Миротворчі сили в Україні: Зеленський розповів, про що говорив з Макроном

23:53Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 19 грудня: Овнам - шанс всього життя, Близнюкам - щасливий день

Гороскоп на сьогодні 19 грудня: Овнам - шанс всього життя, Близнюкам - щасливий день

Кіркоров зробив зізнання про позашлюбних дітей

Кіркоров зробив зізнання про позашлюбних дітей

"Вона тиснула": російський шоумен розповів, чому колишній чоловік Сєдокової вбив себе

"Вона тиснула": російський шоумен розповів, чому колишній чоловік Сєдокової вбив себе

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Мирні переговори з РФ: Захарова озвучила нову "хотілку" Кремля

Яка різниця між чорними і зеленими оливками: відповідь здивує багатьох

Яка різниця між чорними і зеленими оливками: відповідь здивує багатьох

Останні новини

04:38

Гороскоп на завтра 20 грудня: Тельцям - раптовий прибуток, Ракам - велике везіння

04:00

Гості будуть у захваті від закуски: рецепт крабового рулету на Новий рікВідео

03:31

Треба знайти мишу за 8 секунд: впорається лише людина з "очима мисливця"

02:30

Як правильно паритися в сауні новачкові - що взяти з собою

01:47

Масштабний наліт ATACMS на авіабазу РФ: аналітик розповів, що могли уразити ЗСУ

Путінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – ЕйдманПутінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – Ейдман
01:00

Лев, пантера чи кульбаба: що ви бачите на картинці першим - тест на характер

00:28

Велике місто частково знеструмлене: ворог атакував ракетами Кривий Ріг - деталі

18 грудня, середа
23:56

Бельгія відклала передачу Україні літаків F-16: в Le Soir розкрили причини

23:53

Миротворчі сили в Україні: Зеленський розповів, про що говорив з Макроном

Реклама
22:55

У переговорах України і РФ посередником може стати Китай, але є нюанс - Салліван

22:46

Перевірку не пройшов: Зеленський доручив звільнити генерала Ткачука після візиту до Львова

22:17

Зеленський прибув до Брюсселя: про що говоритимуть лідери країн ЄС та НАТО

22:12

Путін намагається передати сигнал Трампу: Коваленко попередив про плани Кремля

22:01

Наталя Могилевська скинула 15 кілограм - як вона тепер виглядає

21:32

Чи вимикатимуть світло в Україні 19 грудня: у ДТЕК розповіли, чого чекати

21:28

"На війні таке відбувається": у Трампа відреагували на вбивство генерала у Москві

21:13

Як прочистити раковину на кухні: спосіб, який прийде на допомогуВідео

21:05

Український балерун-зрадник, який ридає за Путіним, тікає з Росії

20:59

У США заявили, що Україна і Росія готові до мирних переговорів - деталі

20:29

Шоколадна ялинка з 4 інгредієнтів: простий рецепт новорічного десерту

Реклама
20:17

ЗСУ б'ються не за території: Світан озвучив, яке завдання Україна виконує на Курщині

20:14

В РФ атакували хімкомбінат, де виробляють паливо для РСЗВ та ракет: що відомоВідео

19:31

Український боксер Василь Ломаченко завершив кар'єру - ЗМІ

19:10

Чому вбитий генерал Кирилов боявся українських бойових комарівПогляд

18:57

"Він знову бреше": Алсу озвіріла на колишнього чоловіка

18:56

"Ми не пробачимо": Зеленський відреагував на заклики Трампа швидко завершити війну

18:53

Є важливий нюанс: США доведеться узгоджувати мирний план з Україною - Сотник

18:48

"Попереду важливі перемовини": Зеленський прибув до Брюсселя - деталі

18:33

"У мене не було вибору": Сирський озвучив причини проведення Курської операції

17:43

"Це не чесно": Зеленський зробив заяву про зниження мобілізаційного віку

17:35

Долар побив історичний рекорд: скільки коштує валюта

17:30

Удари ЗСУ вглиб РФ: за яких умов Трамп може скасувати дозволи і до чого це призведеЕксклюзив

17:02

Навіщо кидати фольгу в бачок унітазу: відповідь багатьох здивуєВідео

16:58

Сотник - про можливе завершення війни в Україні: "Я не вірю"

16:57

Чому Україна повинна вдарити по Москві: експерт розкрив стратегічний план

16:50

Колишня Кличко показала височенного сина-красеня

16:49

Не розрядиться та не зламається: як заряджати повербанк швидко і правильно

16:36

"У РФ все почне руйнуватися": Сотник назвав рік, коли Путін зупинить війнуВідео

16:19

Холодні чи теплі: яка ідеальна температура яєць у випічці - секрет кондитерів

16:03

Трамп несподівано змінив зачіску: чому американці схвильованіВідео

Реклама
16:02

Чи можна доливати воду в холодець: які секрети ідеальної страви - все просто

15:55

Помер популярний український бандурист: грав у Ялті

15:40

"Критичні руйнування": у Кураховому та Часовому Яру знищено позиції ЗСУ

15:37

Рахунок йде на сотні: у ЦПД озвучили втрати військових КНДР у боях на Курщині

15:10

У районі Великої Новосілки окупанти намагаються взяти у кільце бійців ЗСУ - Згурець

15:04

Як прибрати суперклей з рук сіллю: простий і дуже хороший спосіб

15:03

Що найкраще допомагає від похмілля: корисні поради, як п’яніти повільніше

14:58

Справжній фаворит: найшвидший салат на Новий рік 2025Відео

14:57

У Росії все почне руйнуватися в січні-березні 2025-го, і цей вал буде неможливо зупинити – СотникВідео

14:50

Віталій Барвіненко презентував монографію присвячену реформуванню місцевого самоврядування в Україні

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти