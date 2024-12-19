Масштабний наліт ATACMS на авіабазу РФ: аналітик розповів, що могли уразити ЗСУ

Українські сили, ймовірно, уразили авіабазу, яка розташована у 300-кілометровій зоні досяжності ракет ATACMS.

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Внаслідок удару могла постраждати бойова авіація РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, US Army

Що сказав Кононученко:

ЗСУ вдарили по аеродрому Міллерово

Українські сили могли застосовувати ракети ATACMS

Внаслідок удару, ймовірно, були уражені літаки РФ

У середу, 18 грудня, російські пабліки скаржилися на удари ракет ATACMS по аеродрому Міллерово, що у Ростовській області країни-агресора Росії. OSINT-аналітик і військовий оглядач Віталій Кононученко розповів деталі цієї атаки.

Як пише 24 канал, попередньо, йде мова про проліт 5 американських ракет у сторону аеродрому, тож він справді міг бути уражений українськими силами під час атаки.

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Кононученко наголосив, що Україна вже не вперше атакує цю авіабазу, але на цей раз окупанти не використовували її як місце постійного базування літаків Су-30.

ATACMS / Інфографіка: Главред

За його даними, аеродром сьогодні виконує функцію аеродрому для підльоту бойових літаків, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Тож цілком ймовірно, що ракети ATACMS уразили винищувачі, або ж штурмовики РФ.

Ураження ЗСУ ворожих аеродромів - останні новини

Нещодавно атаку на військовий аеродром "Ханська" в Адигеї здійснили безпілотники СБУ, ГУР та ССО. Під час цієї операції на летовищі перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, включаючи Су-34, Су-35 та Мі-8.

Раніше також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що Україна продовжує завдавати ударів по російських військових базах у Ростовській області та Краснодарському краї. Нещодавно прилетіло по аеродрому "Кримськ", який розташований неподалік Керченського мосту.

Згодом, як писав Главред, ракетами ATACMS було атаковано авіаційну базу "Халіно". Цей аеродром є найближчим до місця боїв Курської операції. Внаслідок атаки могли бути виведені з ладу декілька літаків Су-25.

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Хто такий Віталій Кононученко Віталій Кононученко - журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач. Спеціалізується на аналізі супутникових знімків і втрат військової техніки. Магістр НаУКМА за спеціальністю "Журналістика"

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