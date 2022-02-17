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Кривавий розстріл у Дніпрі: з'явилася нова версія стрілянини Рябчука

17 лютого 2022, 19:05

Адвокати Артема Рябчука просять визнати солдата потерпілим.

рябчук
Артем Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

Основною версією слідства у справі про вбивство п'яти осіб у Дніпрі на заводі Південмаш є вчинення затриманим солдатом Нацгвардії Артемом Рябчуком злочину через нестатутні відносини.

Також слідчі розглядають другу версію скоєння злочину у зв'язку з психічним захворюванням підозрюваного, його перебуванням у стані афекту, пише Оdessa-life.

Третя версія - доручення іноземних спецслужб, недержавних організацій для дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні, наголошується в матеріалі.

З Рябчука намагаються зробити жертву

Журналісти пишуть, що нещодавно в Ізмаїлі пройшов мітинг на підтримку Рябчука. На ньому земляки обвинуваченого заявляли, що трагедія в Дніпрі трапилася через свавілля в українських військових підрозділах. Вони вимагали залучити до розслідування цієї трагедії незалежних експертів.

Акції на підтримку Рябчука проходили у Львові, Дніпрі, Одесі і навіть за кордоном.

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А адвокат Рябчука Ігор Степанов взагалі просить визнати солдата потерпілим.

Дідівщина - як "спусковий гачок": думка експерта

За словами військового експерта Олега Жданова, є тести, які шляхом анонімних опитувань дозволяють виявити в частинах нестатутні відносини.

"І я зовсім не здивуюся, якщо це виявиться повсюдним. Командирам менше клопоту, коли "дідусь" бере на себе їх роль. А коли самоуправство переходить всі межі, командири кажуть "ой". І покарання для командирів за те, що розпустили частини, має бути реальним. Але швидше за все ця історія незабаром забудеться. Слідство затягнеться, фанати охолонуть, в Нацгвардії обтрусяться, в армії взагалі відмахнуться — не у нас сталося і не з нас попит", - пояснив експерт.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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