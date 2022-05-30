"Здавалося, що це квиток в один кінець": командир одеського батальйону витягнув з пекла 10 поранених бійців

Командир Одеського батальйону вивів з оточення 10 поранених бійців / facebook.com/28brigade

Командир батальйону Одеської бригади Сергій Ткачук вивів з повного оточення поранених бійців.

У квітні 2022 року військовослужбовець отримав завдання-доставити в одне з сіл на лінії фронту зброю, повідомили в прес-службі 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу.

"Мені здавалося, що це квиток в один кінець, але накази командування не обговорюються. Вночі ми рушили по морю. Дорога була нелегкою, понад чотири години ми йшли посеред шторму", - розповів Сергій.

Боєць відвіз морем на човні 10 українських захисників. Зараз вони отримують медичну допомогу.

"Росіяни нас помітили тільки коли ми виходили звідти. І тоді почався кошмар. Човен був перевантажений, ми не могли відійти швидко. А орки били прицільно - ще метр, і було б пряме влучення з БМП-3. Тоді хвиля опустила нас, і снаряд пролетів повз. Зв'язок зник, ротні доповіли, що ми можемо не повернутися. Але дав Бог, все обійшлося", - розповів командир батальйону.

Зараз Сергій продовжує виконувати бойові завдання. Вдома його чекають дружина і дві дочки.

"Єдине, що було страшно - втопитися в тому штормі. Тому що я хотів людей врятувати. Побратими сказали мені, що на це здатний тільки я. Не знаю, чому. Напевно, довіряють", - додав військовий.

читайте такожЧи врятують Маріуполь і полк Азов: астропсихолог склала гороскоп для захисників УкраїниСергій Ткачук був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Також чоловіка нагородили відзнакою Міністерства оборони України "вогнепальною зброєю" пістолетом Glock-19.

Раніше в Оріхові Пологівського району Запорізької області боєць Владислав з позивним "Мухомор" закрив собою дівчинку під час обстрілів окупантів.

Також ми розповідали, що молодший сержант 23-річний Назар Небожинський з Рівного зумів підбити в бою 3 російських "броні".

З останньої, третьої, противник вистрілив практично одночасно з Назаром. Небожинський знешкодив цю ворожу бронемашину, але сам загинув.

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