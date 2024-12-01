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Зіпсували киянам неділю: столицю атакує рій ворожих дронів - де чутно вибухи

Даяна Швець
1 грудня 2024, 22:59
3950
Сили ППО працюють по ворожих цілях, повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА).
Зіпсували киянам неділю: столицю атакує рій ворожих дронів - де чутно вибухи
Київщину та столицю атакують ворожі дрони / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Коротко:

  • Жителів Київщини закликали попрямувати в укриття
  • В Києві працює ППО

Увечері 1 грудня російські війська атакували Київську область дронами-камікадзе типу "Шахед", що змусило протиповітряну оборону регіону активно реагувати.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА). Жителів регіону закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

відео дня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – написали в облвійськадміністрації.

Зіпсували киянам неділю: столицю атакує рій ворожих дронів - де чутно вибухи
Шахед - що відомо / Инфографика: Главред

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що протиповітряна оборона працює проти ударних дронів і в самому Києві:

  • Близько 21:49 зафіксовано один із дронів, який прямував у напрямку столиці, після чого у Києві оголосили повітряну тривогу.
  • Уже о 22:07 стало відомо про інші дрони, які летіли з півдня та сходу у бік Києва.
  • Близько 22:20 у столиці пролунали вибухи.

Жителів регіону просять залишатися в укриттях і дотримуватися правил інформаційної тиші: не фотографувати та не викладати в мережу роботу ППО.

Повітряні атаки окупантів Росії на Україну - новини за темою

Сьогодні, 1 грудня черговий раз війська РФ дронами атакували Київ. Зазначалося, що у столиці прогриміли вибухи, працювало ППО.

Згодом стало відомо, що РФ вдарила по Україні десятками дронів. Як стало відомо, протиповітряною обороною збито 32 ворожі дрони.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкрив деталі масованих атак. За його словами, загалом за тиждень Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів і близько 120 ракет різних типів.

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Як поводитись у випадку атаки дрона-камікадзе

  1. Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів.
  2. Знайдіть укриття та перечекайте атаку.
  3. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін", які мають відділяти вас від небезпеки, радить Запорізька обласна державна адміністрація.
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