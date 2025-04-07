Шукала Афіну серед уламків: перші секунди після удару очима матері, яка вижила у Кривому Розі

Марія та її 4-річна дочка були на майданчику у момент "прильоту". Вони сиділи за 10 метрів від місця влучання ракети.
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Що відомо:
4 квітня РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
У момент удару на майданчику була Марія та її 4-річна донечка
Дівчинка з мамою дивом вижили, Афіна перебуває в реанімації
Російські окупанти 4 квітня вдарили балістичною ракетою по дитячому майданчику у Кривому Розі. За 10 метрів від вибуху Марія зі своєю 4-річною дочкою Афіною. На своїй сторінці в Instagram жінка розповіла, що відбувалося у перші секунди після удару.
У момент ракетного удару Маша сиділа на лавці, а її донечка - на гойдалці. В секунді всі почули страшенний свист ракети, вибух, після якого все навколо окутав дим та пил.
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"В перші секунди я швидко зреагувала. За 2 секунди страху я знайшла Афіну серед туману пилюки та уламків. Вона впала на попу біля круглої гойдалки і закривала ручками вушка, бо була дуже-дуже сильна вібрація і свист у вухах. Я схопила її на руки, обдивилась чи все на місці і на секунду підняла очі, де на каруселі був хлопчик", - розповідає Марія.
Жінка почула, як біля лавки "розривався" телефон - їй намагався додзвонитися чоловік. Вона бігла з дитиною до дороги і криком благала, щоб донечка не переставала дихати.
"Я взяла слухавку і просто кричала, що Афіна відключається та дуже тяжко дихає, губи побіліли. Я сказала де ми і побігла з нею на руках до дороги. Навколо себе я не бачила нікого, лише бігла і кричала, щоб Афіна дихала. Підʼїхала жінка на машині і я швидко сіла до неї, вона довезла нас до лікарні. Ці хвилини дороги були пеклом. Я кричала Афіні, щоб вона дихала, бо вона відключалась", - пригадує жінка.
Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо
Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"