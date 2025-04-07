Шукала Афіну серед уламків: перші секунди після удару очима матері, яка вижила у Кривому Розі

Марія та її 4-річна дочка були на майданчику у момент "прильоту". Вони сиділи за 10 метрів від місця влучання ракети.

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Марія та її 4-річна дочка були на майданчику у момент удару по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: Свої, instagram/didik.mari

Що відомо:

4 квітня РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу

У момент удару на майданчику була Марія та її 4-річна донечка

Дівчинка з мамою дивом вижили, Афіна перебуває в реанімації

Російські окупанти 4 квітня вдарили балістичною ракетою по дитячому майданчику у Кривому Розі. За 10 метрів від вибуху Марія зі своєю 4-річною дочкою Афіною. На своїй сторінці в Instagram жінка розповіла, що відбувалося у перші секунди після удару.

У момент ракетного удару Маша сиділа на лавці, а її донечка - на гойдалці. В секунді всі почули страшенний свист ракети, вибух, після якого все навколо окутав дим та пил.

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"В перші секунди я швидко зреагувала. За 2 секунди страху я знайшла Афіну серед туману пилюки та уламків. Вона впала на попу біля круглої гойдалки і закривала ручками вушка, бо була дуже-дуже сильна вібрація і свист у вухах. Я схопила її на руки, обдивилась чи все на місці і на секунду підняла очі, де на каруселі був хлопчик", - розповідає Марія.

Жінка почула, як біля лавки "розривався" телефон - їй намагався додзвонитися чоловік. Вона бігла з дитиною до дороги і криком благала, щоб донечка не переставала дихати.

"Я взяла слухавку і просто кричала, що Афіна відключається та дуже тяжко дихає, губи побіліли. Я сказала де ми і побігла з нею на руках до дороги. Навколо себе я не бачила нікого, лише бігла і кричала, щоб Афіна дихала. Підʼїхала жінка на машині і я швидко сіла до неї, вона довезла нас до лікарні. Ці хвилини дороги були пеклом. Я кричала Афіні, щоб вона дихала, бо вона відключалась", - пригадує жінка.

У лікарні вони були одними з перших, туди ж приїхав і тато Афінки. Дівчинку одразу поклали у дитячу реанімацію, Марію теж залишили в лікарні через поранення в ногу.

"Зараз найбільше я хочу до Афіни і забути цей страшний сон ... Я не хочу, щоб цей день та ці найстрашніші моменти лишились в моїй памʼяті, а особливо - в памʼяті Афіни", - додала Марія.

Вона також опублікувала відео, яке знімала за 30 хвилин до ворожого удару.

Дивіться відео про ракетний удар по Кривому Рогу:

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих – 9 дітей, також 12 людей отримали поранення.

Президент назвав імена загиблих дітей.

Імена дітей, які загинули у Кривому Розі / Інфографіка: Главред

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до півночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Внаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

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