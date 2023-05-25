"Йдуть на небо герої": ворожий снаряд убив молодого захисника з Одещини

Незадовго до смерті Денис Садчук отримав відзнаку головнокомандувача ЗСУ – "Золотий хрест".

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Ворожий снаряд убив молодого захисника з Одещини / Колаж: Главред, фото: Біляївська міська рада, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 30-річний захисник з Одещини Денис Садчук. Життя воїна обірвалося 21 травня під час виконання бойового завдання у Куп’янському районі Харківської області.

Як повідомляє місцеве видання "Одеське життя", у 2020 році з дружиною та чотирирічною донькою Денис переїхав жити до Миколаєва. Звідти у травні 2022 року і мобілізувався. Дружина та донька воїна після повномасштабного вторгнення переїхали з Миколаєва до малої батьківщини дружини – у місто Южноукраїнськ. Саме там і поховають Дениса.

"Щиро співчуваємо рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Це втрата і для усієї Біляївської громади. Йдуть на небо герої, справжні чоловіки, захисники, патріоти ", - написали у міській раді Біляївки, де народився воїн.

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Незадовго до смерті Денис Садчук отримав відзнаку головнокомандувача ЗСУ – "Золотий хрест". Ця нагорода присуджується рядовим та сержантам, які за відсутності офіцера брали на себе керівництво підрозділом.

"Хочу подякувати від усієї родини всім за підтримку та співчуття, хочу сказати лиш одне: Денис Садчук – справжній герой, а, як відомо, герої не вмирають. Їх переводять в інший підрозділ, небесний, де вони і надалі продовжують оберігати й захищати своїх близьких. Так і ти, братику, відтепер будеш захищати свою донечку, дружину і всіх нас. Спочивай з миром і нехай того, хто випустив той ворожий снаряд, покарає доля", - написав брат полеглого воїна Володимир.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій 11 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

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