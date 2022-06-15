Херсон все ближче: ЗСУ стерли з лиця землі штаб окупантів в області

ЗСУ стерли з лиця землі штаб окупантів в області/ скріншот, УНІАН

ЗСУ продовжують витісняти ворога з Херсонської області. Наші захисники проводять вдалий контрнаступ і знищують техніку і живу силу противника.

Так, бійці з Кривого Рогу та Дніпра спільними зусиллями виявили та знищили ворожий штаб у регіоні. У Telegram-каналі ТрО "АЗОВ" з'явився яскравий запис операції українських військових.

На опублікованих кадрах видно, як після прямого попадання снаряда в приміщення ворожого штабу в небо піднімається стовп диму. Інформація про кількість ліквідованих російських солдатів уточнюється.

Раніше генерал-майор ВСУ Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що окупантів у Херсоні будуть бити"з двох сторін". Він зазначив, що багато жителів міста сидять і чекають, коли вони включаться в роботу з того боку.

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