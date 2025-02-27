Палають квартири та є постраждала: росіяни вдарили 'Шахедами' по Запоріжжю

Крім того, під прицілом ворога опинилася ще Харківська область.

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Російські загарбники вдарили по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото Запорожская ОВА

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Росіяни вдарили "Шахедами" по цивільній забудові в Запоріжжі

Внаслідок атаки відомо про постраждалу

У Харківській області загарбники завдали масованого удару по енергосистемі

У четвер, 27 лютого, російські окупанти вчергове атакували ударними дронами Україну. Під прицілом ворога опинилося Запоріжжя та Харківська область. Зокрема, у Запоріжжі дрон влучив по цивільній забудові. Атаку на місто підтвердив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

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Від російського удару постраждала 82-річна жінка, їй знадобилася допомога медиків.

Федоров у своєму Telegram показав наслідки ворожого удару по місту.

Крім того, російські війська запустили безпілотники по Харківській області, передає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, унаслідок влучання ворожого дрона типу Shahed пошкоджень зазнало приватне домоволодіння у Харківському районі.

Пізніше Синєгубов додав, що, за попередніми даними, загарбники завдали удару щонайменше 12 безпілотниками.

22:14 Голова ОВА повідомив, що росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини.

Він зазначив, що Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом.

Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків.

"Внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Шпиталізований до медичної установи", - написав Синєгубов.

Він закликав не розповсюджувати деталі про місця влучань, а також не публікувати будь-які фото/відеоматеріали, щоб не інформувати ворога.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 лютого, у Київській області працювали сили ППО. Внаслідок російської атаки дронів в регіоні спалахнула масштабна пожежа на одному з промислових об'єктів.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти атакували Україну 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. За даними ПС ЗСУ, 90 ворожих дронів було збито, 72 безпілотники-імітатори були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Днем раніше, російські окупаційні війська вкотре атакували Україну ударними дронами. У Київській області працювали сили ППО. У Харкові "Шахед" влучив у багатоповерхівку. У результаті спалахнула пожежа.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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