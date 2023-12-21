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Глава СБУ анонсував нові сюрпризи для росіян в 2024 році: що може стати ціллю

Юрій Берендій
21 грудня 2023, 10:54
За словами очільник СБУ, Україна ретельно готує свої удари і вивчає цілі для того, щоб дотримуватись установлених правил війни, на відміну від Росії.
Глава СБУ анонсував нові сюрпризи для росіян в 2024 році: що може стати ціллю
За словами глави СБУ, Керченський міст є законною ціллю для удару / Колаж Главред, фото: УНІАН, t.me/Bratchuk_Sergey

Українські шпигуни мають намір активізувати розвідувальні операції і провести диверсійні удари в глибині контрольованої Росією території в наступному році. Про це заявив голова Служби безпеки України в інтерв'ю POLITICO.

"Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Ми готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вдасться. Ми знайдемо ворога всюди", - сказав генерал-майор Василь Малюк у письмових відповідях на запитання.

Малюк, хоч і уникав конкретики, все ж натякнув на певні аспекти. Зокрема, він вказав, що логістичні об'єкти та військові активи на окупованій українській території, ймовірно, і надалі будуть у центрі уваги. Також він згадав про можливість нанесення ударів по території Росії.

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"Ми завжди шукаємо нові рішення. Отже, "бавовна" буде і надалі", - пожартував Малюк.

За його словами, в ситуації, коли лінія фронту вздовж сотень кілометрів залишається незмінною, саме подвиги СБУ не лише піднімають бойовий дух українців, але й завдають шкоди військовій спроможності Росії.

"СБУ завдає цілеспрямованих точкових ударів. Ми встромляємо ворогу голку прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації вести війну і наближає нашу перемогу", - сказав Малюк.

Він додав, що одним з напрямків роботи буде регіон Криму та Чорного моря.

Улюбленим проектом Малюка є безпілотник Sea Baby, який називається "Малюк". Цей безпілотник може переносити близько 850 кілограмів вибухівки і працювати в штормових умовах, що робить його важким для виявлення.

"За допомогою цих маленьких хлопців ми поступово витісняємо Чорноморський флот Російської Федерації з Криму", - сказав Малюк.

Малюк додав, що Керченський міст все ще стоїть після вибуху вантажівки у 2022 році, але відкритий лише частково.

"Це законна ціль для нас, згідно з міжнародним правом і правилами ведення війни. Українське законодавство також дозволяє нам атакувати цей об'єкт. І ми маємо знищити логістику нашого ворога", - додав Малюк.

Малюк зазначив, що Київ ретельно зважує свої цілі перед тим, як завдати удару - це спроба залишатися в рамках правил війни на відміну від Росії, яка обстрілює ракетами, артилерією і безпілотниками як військові, так і цивільні об'єкти.

"Плануючи та готуючи свої спецоперації, СБУ ретельно обирає цілі. Ми працюємо на військових об'єктах або на тих, які ворог використовує для виконання своїх військових завдань. Ми діємо повністю за нормами міжнародного права", - зазначив Малюк.

Більшість своїх операцій СБУ проводить на території України - на Донбасі, у Криму та Чорному морі.

"Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів", - сказав Малюк.

За його словами, коли розглядається планування операцій на території Росії, СБУ акцентується на об'єктах, призначених для військових цілей, таких як логістичні шляхи для постачання зброї, наприклад, залізничний тунель у Сибіру, де трапилися два вибухи (СБУ не взяла на себе відповідальність), а також на військових кораблях, військових базах та подібних об'єктах.

"Всі операції СБУ, про які ви чуєте, - це виключно наша робота і наша унікальна технічна розробка. Ці операції стали можливими, зокрема, завдяки тому, що ми розробляємо і впроваджуємо свої технічні рішення", - сказав Малюк.

Операції СБУ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські безпілотники завдавши удару по російському аеродрому у Ростовській області, де було розташовано значну військову техніку. Вибухи відбулися на аеродромі Морозовськ. Збройні сили України та Служба безпеки змогли нанести значні пошкодження техніці окупантів.

Служба безпеки України прокоментувала інформацію, що раніше з'явилась у ЗМІ щодо причетності СБУ до вбивства екс-нардепа і зрадника України Іллі Киви у Підмосков'ї. У повідомленні прес-служби відомства не було надано підтвердження чи спростування цієї інформації.

Служба безпеки України здійснила вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, що призвело до припинення руху потягів із Росії до Китаю. Ця залізнична магістраль є важливим транспортним шляхом, який використовується росіянами, зокрема для військових поставок.

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війна в Україні СБУ
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