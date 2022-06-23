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Генерал-експерт пояснив, чи переросте війна України і Росії в затяжну

23 червня 2022, 09:50

Як вважає колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко, на якихось умовах Кремль до кінця року "дотиснуть" до перемир'я.

ВСУ, вибух
Генерал-експерт пояснив, чи переросте війна України і Росії в затяжну/ ua.depositphotos.com

До кінця року, цілком ймовірно, у війні між Україною і Росією стоїть очікувати укладення перемир'я. Про це заявив колишній заступник керівника українського Генштабу, генерал і військовий експерт Ігор Романенко В інтерв'ю порталу "Обозрєватєль".

"Швидше за все, в цьому році доберуться до перемир'я. Але думаю, тривале перемир'я не вигідне нікому. На якихось умовах Росію дотиснуть. Мир може наступити, коли ми виграємо у Росії дуже істотно і рішуче, коли в Росії зміниться режим і вся соціальна обстановка. Громадян так виховали, що понад 80% підтримують цю війну. Але коли імперія зазнає таких поразок, вона починає розвалюватися. Дай-то Бог, Як то кажуть", - сказав він.

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Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою РФ може перейти до застосування тактичної ядерної зброї. За словами українського гаранта, світові політики ведуть підготовку до такого можливого сценарію. При цьому ситуація з погрозами Москви може призвести до того, що з'являться нові ядерні держави.

Пізніше генсек Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг говори, що загроза ядерного удару з боку РФ присутня. Втім, якщо Росія, яка все ж визнає, що ядерна війна не буде виграшною, піде на реалізацію такого кроку, конфлікт носитиме зовсім інший характер.

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Автор: Єгор Бунін
Ігор Романенко новини України війна Росії та України
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