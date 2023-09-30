УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це може викликати проблеми": у Конгресі США закликали відмовити Україні в допомозі

Аліна Дембіцька
30 вересня 2023, 19:45 оновлено 30 вересня, 19:45
Спікер Палати представників США наголосив, що якщо Сенат підготує законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, це, найімовірніше, призведе до шатдауну.
США, ВСУ
У Конгресі США закликали відмовити Україні в допомозі / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, president.gov.ua

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що кошти для України повинні бути вилучені з законопроєкту про тимчасові витрати, щоб федеральний уряд міг запобігти припиненню роботи (шатдауну). Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Як зазначив Маккарті, якби в Конгресі був "чистий" законопроєкт без України, то його, ймовірно, змогли б ухвалити.

"Я думаю, що якщо Сенат включить туди Україну і зосередиться на Україні, а не на Америці, я думаю, що це може викликати реальні проблеми", - сказав він.

відео дня

Спікер Палати представників США наголосив, що якщо Сенат підготує законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, це, найімовірніше, призведе до шатдауну.

"Я думаю, що ми могли б вирішити цю проблему", - додав Маккарті, знову закликавши законодавців надати "чистий" законопроєкт, щоб зберегти роботу уряду.

Проте він висловив думку, що у випадку, якщо Сенат продовжить включати питання України до своєї постійної резолюції, то це не призведе до конкретних результатів.

Що таке шатдаун?

Шатдаун – це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів шатдаун відбувався 17 разів, останній раз – у 2018 році, передостанній – у 2013 році, через несвоєчасно прийнятий бюджет, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США

Як повідомляв Главред, США дадуть Україні ще 300 млн доларів на оборону. Виділення допомоги Україні є одним із чотирьох законопроєктів про витрати, які республіканці мали намір прийняти Цього тижня. Крім того, в Палаті представників був прийнятий законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 млрд доларів США.

Окрім того, Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну на даний момент невідомо.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Загроза нових ударів: українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ

Загроза нових ударів: українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ

18:59 Україна
Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

17:53 Україна
Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

17:21 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:45

"Це може викликати проблеми": у Конгресі США закликали відмовити Україні в допомозі

19:11

Як зберігати моркву, щоб не гнила: 3 поради для тривалого зберігання

18:59

Загроза нових ударів: українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ

18:51

Чи підуть ЗСУ на Крим найближчими місяцями: експерт пояснив заяву про евакуацію

18:44

Ніколи не здогадаєтесь: що означає слово "пирхота" в українській мові

Україна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – ЗаблоцькийУкраїна знищить Кримський міст ракетами ATACMS, війська РФ тікатимуть із півострова – Заблоцький
18:09

"Загроза існує": в ГУР розповіли про передачу іранських ракет Росії

17:53

Ворог влаштував штурм, але отримав по зубах від ЗСУ: названа "гаряча" точка фронту

17:22

Справжня українська юшка: Клопотенко здивував простим рецептом

17:21

Бійці ЗСУ можуть взяти війська РФ у Бахмуті у напівоточення: названо умову

Реклама
17:04

Лепс і Чичеріна потужно зганьбилися з новим патріотичним треком

16:58

Від росіян залишилося мокре місце: українські захисники підірвали "опорник" РФВідео

16:35

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 жовтня: Льву - поліпшення, Раку - гіркота реальності

16:20

Пофарбував свою шевелюру в чорний колір: Мішина показала 11-річного сина в новому іміджіВідео

16:17

Подоляк - про окупацію земель України: Росію чекає фінал з мемуарами за ґратами

16:04

Чому ні в якому разі не можна фотографувати сплячу людину: приголомшливі забобони

15:54

Київ має право бити ракетами Taurus по території РФ: у ФРН зробили гучну заяву

15:23

Медведєв безплідно розмріявся про приєднання нових українських земель

15:14

Україна створює перший у світі флот морських дронів, РФ ховає кораблі - Зеленський

15:13

Любовний гороскоп на тиждень 2-8 жовтня: Рибам - новий рівень, Раку - неприємності

15:06

Церковне свято 1 жовтня: що не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці

Реклама
14:50

Через 27 років після вбивства Тупака Шакура поліція затримала винного у злочині

14:46

Спецоперація ГУР: у полон здалися 12 військових РФ – деталі унікального вербування

14:38

Африці потрібно не лише зерно з України: Кулеба розкрив деталі

14:26

Коля Сєрга розповів як зустрічався з Залужним і що просив головкому ВСУ

13:57

Нічим не гірше білого, а то і смачніше: як знайти і приготувати відомий польський гриб

13:49

Вірменія йде від Москви: названо ще один регіон, який може втратити РФВідео

13:48

Столтенберг назвав парадоксальний шлях до миру в Україні

13:04

Гороскоп на завтра 1 жовтня 2023: Стрілець - важливий дзвінок, Рибам - досягнення

13:00

"Складне завдання з жертвами": експерт оцінив, чи можна звільнити Крим без F-16 і ATACMS

12:46

РФ вдарила по важливому об'єкту в Україні: названо цілі атак ворожих дронів

12:15

Субсидії поміняються з 1 жовтня: але є один нюанс

11:49

"Була цікава нарада": Буданов розповів деталі планів РФ щодо захоплення ХарковаВідео

11:42

Україна почала виробництво гармат і снарядів "натівського" калібру – Зеленський

11:40

Режисер-воїн Сеітаблаєв зробив пропозицію молодій коханій

11:14

Кайлі Дженнер нарешті офіційно змінила ім'я свого сина

11:01

Півтора року переховувалися в окупації: ВМС і ГУР зуміли врятувати двох десантників

10:45

Нічна атака дронів на Україну: сили ППО знищили 30 ворожих БПЛА

10:14

Іменини 1 жовтня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

10:11

"Розумію, що це не моя заслуга": Харчишин розповів, чому його син пішов служити в ЗСУ

09:57

В Україні зросте "мінімалка": в Кабміні назвали суму і терміни

Реклама
09:33

Пенсії в Україні у 2024-му масштабно перерахують по-новому: скільки отримають пенсіонери

09:02

Вітовська пояснила, чому українські актори за мізерні гроші знімалися у росіян

08:45

Грузинський ресторан відпочиває: рецепт лінивих хачапурі на сковороді від Ектора за рекордні 15 хвилин

08:45

ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку і захопили висоту - ISW

08:12

Україну використовують як великий рекламний роликПогляд

07:41

Вночі РФ атакувала Вінницьку область: є "приліт" в об'єкт інфраструктури

06:22

Іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar: яка головна проблема для наших ППОПогляд

05:30

У чому піти на побачення: прості поради, які подарують приємну зустріч

04:45

Знищення Чорноморського флоту: експерт розкрив "вогняний" сценарій

03:41

Гороскоп на жовтень 2023 для Дів: романтика, підвищення на роботі й подорожВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти