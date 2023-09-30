"Це може викликати проблеми": у Конгресі США закликали відмовити Україні в допомозі

Спікер Палати представників США наголосив, що якщо Сенат підготує законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, це, найімовірніше, призведе до шатдауну.

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У Конгресі США закликали відмовити Україні в допомозі / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, president.gov.ua

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що кошти для України повинні бути вилучені з законопроєкту про тимчасові витрати, щоб федеральний уряд міг запобігти припиненню роботи (шатдауну). Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Як зазначив Маккарті, якби в Конгресі був "чистий" законопроєкт без України, то його, ймовірно, змогли б ухвалити.

"Я думаю, що якщо Сенат включить туди Україну і зосередиться на Україні, а не на Америці, я думаю, що це може викликати реальні проблеми", - сказав він. відео дня

Спікер Палати представників США наголосив, що якщо Сенат підготує законопроєкт у тому вигляді, в якому він є, це, найімовірніше, призведе до шатдауну.

"Я думаю, що ми могли б вирішити цю проблему", - додав Маккарті, знову закликавши законодавців надати "чистий" законопроєкт, щоб зберегти роботу уряду.

Проте він висловив думку, що у випадку, якщо Сенат продовжить включати питання України до своєї постійної резолюції, то це не призведе до конкретних результатів.

Що таке шатдаун? Шатдаун – це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів. В історії Сполучених Штатів шатдаун відбувався 17 разів, останній раз – у 2018 році, передостанній – у 2013 році, через несвоєчасно прийнятий бюджет, пише Вікіпедія.

Допомога Україні від США

Як повідомляв Главред, США дадуть Україні ще 300 млн доларів на оборону. Виділення допомоги Україні є одним із чотирьох законопроєктів про витрати, які республіканці мали намір прийняти Цього тижня. Крім того, в Палаті представників був прийнятий законопроєкт про витрати на оборону на суму на суму 826 млрд доларів США.

Окрім того, Сполучені Штати Америки близькі до ухвалення рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, президент Джо Байден все більше схиляється саме до такого варіанту розвитку подій, пише Financial Times.

Також Главред повідомляв, що американські супертанки Abrams вже в Україні. Ці танки були першими з 31, які обіцяла адміністрація президента США Байдена. Разом з тим, скільки танків Abrams було доставлено в Україну на даний момент невідомо.

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