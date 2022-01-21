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Ердоган хоче організувати зустріч Зеленського з Путіним і анонсував візити в Україну і РФ

21 січня 2022, 17:06

Туреччина готова до посередницьких зусиль і посильного внеску в мир між Україною і РФ, заявив Реджеп Тайїп Ердоган.

Ердоган
Реджеп Тайїп Ердоган / Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати зустріч президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це він заявив у бесіді з журналістами після п'ятничної молитви в Стамбулі, повідомляє агентство Анадолу.

Ердоган підкреслив, що Туреччина готова до посередницьких зусиль і посильного внеску в мир між Україною і РФ.

Президент Туреччини не виключив візиту до Москви з метою обговорення напруженості навколо України.

Візит в Україну вже значиться в порядку його графіка, нагадав Ердоган. "Не виключаю телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Можливий також візит до Москви", - пояснив президент.

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Турецький лідер привернув увагу до чисельності населення України, яке на сьогоднішній день досягає 40 млн осіб.

"Разом з тим, мова йде про Росію – найбільшу і сильну країну регіону. Сьогоднішній рівень зв'язків між Анкарою і Москвою – найвищий в історії двосторонніх відносин. З Україною нас пов'язують також тісні політичні, економічні, військові та культурні узи. Я раніше заявляв у бесідах із Зеленським і Путіним про готовність до внеску в діалог між Москвою і Києвом", - додав Ердоган.

Туреччина готова бути посередником між Україною та РФ

Торік Реджеп Ердоган вже робив заяву, згідно з якою Анкара готова надати допомогу у врегулюванні збройної конфронтації Москви і Києва. За його словами, турецькій державі вдалося встановити контакти і з Банковою, і з Кремлем. Причому Ердоган готовий особисто виступити посередником у переговорах Зеленського і Путіна.

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