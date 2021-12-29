Екс-заступник міністра освіти Гарбарук пояснив своє звільнення після скандалу з нарядом помічниці

Колишній чиновник зазначив, що пішов за власним бажанням.
Колишній заступник міністра освіти Ігор Гарбарук пояснив, чому вирішив написати заяву про відставку.
Екс-чиновник нагадав, що написав заяву за власним бажанням, тому що, на його думку, чиновник "несе відповідальність не тільки за себе, а й за своїх підлеглих".
За його словами, це абсолютно нормальна європейська практика, якої він дотримується.
"Як у кожної людини, у мене був вибір. Я міг би не писати заяву, але вирішив вчинити саме так, як я вирішив. Я щиро дякую колегам з Міністерства освіти і науки України, а також колег з інших міністерств за все те, що нам вдалося зробити разом. Я щиро сподіваюся, що поступово в суспільстві буде сформований інститут репутації, і кожен політик і чиновник буде відповідати за свої слова і вчинки з честю і гідністю", - написав Гарбарук у своєму Facebook.
Нагадаємо, 28 грудня Кабмін звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука, який запам'ятався своїм недавнім візитом до Львова зі своєю помічницею.
Тоді зовнішній вигляд дівчини тоді викликав ажіотаж в мережі.
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