Двоє українських дітей загинули у Секторі Гази

349 українців у Секторі Гази подали запити на евакуацію.

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Матір дітей - родом з Харкова - вижила / Колаж Главреда. Фото: скріншот

Двоє дітей українського громадянства загинули унаслідок ракетного удару в Секторі Гази, пише Суспільне з посиланням на керівника відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Тьокіна.

Як уточнив виданню представник української громади, який зараз перебуває у Секторі Гази, двоє дітей - брат і сестра 9 та 6 років. Їхня мати - українка, родом із Харкова. Вона вижила.

Суспільне пише, що наразі домовленостей щодо відкриття КПП, через який планували евакуювати іноземців з Гази, не досягнуто.

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Війна в Ізраїлі

7 жовтня ХАМАС перейшов у наступ на Ізраїль - бойовики прорвали кордон і скоїли низку злочинів проти цивільних, захопивши при цьому шматок території країни.

Вже за кілька днів армія Ізраїлю ситуацію стабілізувала. Командування звітувало про повернення під контроль всіх раніше захоплених ХАМАСом районів. Відбувалися поодинокі перестрілки з бойовиками. Однак терористи досі утримують цивільних заручників, у тому числі громадян інших країн.

Станом на 23 жовтня запит на евакуацію подали 349 українських громадян, сказав Суспільному український дипломат у Єгипті Владислав Рудник.

США не виключають введення американських військ у сектор Гази для звільнення взятих ХАМАСом заручників. Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі уточнив, що мова йде про громадян Сполучених Штатів.

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