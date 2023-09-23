Дніпропетровщину атакували "Шахеди": пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

12 ворожих дронів були збиті захисниками неба. При цьому уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

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Атака дронів на Дніпропетровщину / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч на 23 вересня російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Сили оборони України збили 12 ворожих БПЛА "Шахед". При цьому уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, в Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві АЗС і світлофор. Загорілася суха трава. Полум'я рятувальники загасили. Люди не постраждали.

За інформацією Лисака, не припиняється терор Нікопольщини. На Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді загарбники вдарили з важкої артилерії.

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Розбито 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили.

Розбиті 5 господарських будівель і газопровід. Загиблих і постраждалих немає.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 23 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ). Напрямок удару - Запоріжжя, Дніпропетровська область.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 "шахедів".

Знищено 14 "шахедів" / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на суботу, 23 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Армія РФ знову застосовувала ракети "Онікс". Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області. Критичних руйнувань і травмованих немає.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов Україна заявив, що Україна готується протистояти можливим ударам російських окупантів по енергетичній інфраструктурі восени і взимку.

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