"Далі буде багато "якщо": експерт розповів, що чекає Україну в 2024 році

2024 рік може стати для України вирішальним і головним за всю війну. Які варіанти є у країни - розповість Главред.

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Експерт розповів, що чекає Україну в 2024 році / колаж: Главред, фото, 53 ОМБр

Поточний рік може стати роком стратегічної оборони, в той час як в 2025 році може початися по істині наступальна операція. Однак відбудеться це тільки за умови накопичення відповідних ресурсів і сил. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Згідно зі словами експерта, 2024 рік буде роком стратегічної оборони, після чого настане "багато якщо". Вся справа в тому, що Україна не знає, як поведе себе та ж Франція і чи буде вона, наприклад, готова до багаторічної співпраці.

Також Бадрак акцентував увагу на тому, що багаторічні договори про співпрацю важливі своїм сигналом про те, що країни усвідомлюють небезпеку з боку Росії і беруть зобов'язання допомагати Україні, яка бореться з нею.

"Так вже зробила Великобританія, з якою ми уклали 10-річну угоду. Подивимося на позицію Франції та Італії. Щодо Німеччини вже сумнівів немає - там дійсно відбулася зміна позиції Шольца і уряду. А далі побачимо. Але залишається чимало країн "в мінусі", наприклад, Угорщина, Австрія, Греція. Болгарія і Словаччина – 50/50. Але оптимізм превалює", - додав експерт.

До того ж, він упевнений, що Україна здобуде перемогу з двох причин:

у нас немає іншого виходу, тому що для багатьох українців питання стоїть так - або померти – або здобути перемогу;

Європа підтримує Україну, бо бачить небезпеку з боку Росії;

технологічно ми таки можемо перевершувати Росію, а саме в технологічності армії можуть принести перемогу

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) - український письменник, публіцист. З 1999 року-директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор ряду книг і публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року-член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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