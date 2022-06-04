"Щоб боялися": дружина рашиста радить пристрелити військового РФ, щоб поліпшити дисципліну

Дружини рашистів рекомендують пристрелити своїх же / ua.depositphotos.com, Reuters

Дружина командира російської армії радить своєму чоловікові показово пристрелити одного військового, "щоб нерви не псували". Про це йдеться в перехопленому телефонній розмові.

Російський окупант скаржиться на низький бойовий дух і небажання солдатів воювати в Україні. Жінка порадила "не церемонитися з ними".

"Ну а навіщо ти їх шкодуєш, якщо вони так тобі всі нерви псують? Що ти їм, козел відпущення, терпіти їх? ... Та ну нах*й бл*ть, одного пристрелити показово - інші може позатикаются. Знаєш як кажуть - бий своїх, щоб чужі боялися", - каже жінка своєму чоловікові-окупанту.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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