"Щоб боялися": дружина рашиста радить пристрелити військового РФ, щоб поліпшити дисципліну

Російські військові відмовляються воювати на території України, а також мають низький бойовий дух.
Дружина командира російської армії радить своєму чоловікові показово пристрелити одного військового, "щоб нерви не псували". Про це йдеться в перехопленому телефонній розмові.
Російський окупант скаржиться на низький бойовий дух і небажання солдатів воювати в Україні. Жінка порадила "не церемонитися з ними".
"Ну а навіщо ти їх шкодуєш, якщо вони так тобі всі нерви псують? Що ти їм, козел відпущення, терпіти їх? ... Та ну нах*й бл*ть, одного пристрелити показово - інші може позатикаются. Знаєш як кажуть - бий своїх, щоб чужі боялися", - каже жінка своєму чоловікові-окупанту.
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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.
"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.
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