"Будемо творити": Санніков розповів, чи може Україна повернути ядерний статус після закінчення війни

Санніков підкреслив, що сьогодні немає кращої організації із захисту безпеки держав, ніж НАТО.

Санніков розповів, чи може Україна повернути ядерний статус після закінчення війни / сайт Кремля, скрин, ua.depositphotos.com

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про свої плани розмістити ядерну зброю на території Білорусі. На тлі цих погроз білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков в інтерв'ю Главреду розповів, чи може вся ця ситуація з погрозами країни-агресорки Росії в майбутньому поставити питання про повернення Україні та Білорусі ядерного статусу.

"Я, чесно кажучи, не бачу потреби (у відновленні ядерного статусу – ред.). Тому що я б ставив питання про реформування ООН для того, щоб позбавити Росії права вето. З цією зброєю у нас буде багато проблем, це дорога іграшка. Давайте відновимо Україну після війни, Білорусь після диктатури і тоді можна буде подумати. Тому що сьогодні багато високоточної зброї. І потім, якщо Росії буде завдано поразки (як ми всі сподіваємося), виникне інша ситуація в світі – якщо ми будемо рухатися в бік НАТО, то рішення будуть прийматися вже в рамках НАТО", - розповів Санніков.

Білоруський політичний діяч підкреслив, що Путін завжди апелює до того, що у США є тактична ядерна зброя (і вона дійсно є у чотирьох країн – Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Італії), але вони не ведуть агресивної війни.

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"Путін і Лукашенко звикли брехати, але це свідома брехня для свого населення – мовляв, ми нічого не порушуємо і робимо все, як вони. Але ви ведете війну, хоча зобов'язалися поважати територіальну цілісність України бездоганно. Саме в Будапештському меморандумі ви розписали всі свої зобов'язання", - зазначив він.

Санніков підкреслив, що сьогодні немає кращої організації із захисту безпеки держав, ніж НАТО. Він нагадав, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну НАТО згуртувалося.

"Не було періоду тривалих дискусій, що дуже люблять політики, детальних обговорень – просто прийняли рішення дуже швидко. У цьому ще більша заслуга генсека НАТО Столтенберга – він видатний державний діяч і дуже добре, що він був біля керма НАТО. Так що всі свої питання будемо вирішувати в НАТО. Я на це сподіваюся", - сказав він.

Як підсумував білоруський політичний діяч, наразі простіше вступити в НАТО, ніж вести переговори про ядерний статус.

"Ядерна парасолька над НАТО є, і її буде достатньо. А ми будемо творити", - додав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Росія зібралася розмістити ядерну зброю в Білорусі

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня сказав, що Москва має намір розмістити в Білорусі свою тактичну ядерну зброю. За словами Путіна, Мінськ не отримає контролю над ядерною зброєю – ним керуватиме Москва.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали плани Путіна щодо тактичної ядерної зброї в Білорусі спробою відреагувати на провали своїх окупаційних військ в Україні. Путін підвищує ставки, але західний світ не піде на його умови.

Як зазначив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, країна-агресорка Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, тільки якщо відповідний дозвіл російському диктатору Володимиру Путіну дасть Китай. Однак, найімовірніше, що КНР цього не допустить.

"Я можу сказати, що ніякого розміщення ядерної зброї на території Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу Путіну розміщати там ядерну зброю. Чи надасть Китай дозвіл Путіну розміщати ядерну зброю на території Білорусі? Я більш ніж впевнений, що ні", - сказав Данілов.

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