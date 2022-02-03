Понад 200 тисяч нових випадків на добу: медик дав страшливий прогноз епідемії COVID-19 в Україні

Тарас Жиравецький оцінив масштаб епідемії коронавірусу / Reuters

У найближчі 2-3 тижні в Україні спостерігатиметься пік захворюваності штамом Омікрон головний лікар діагностичного центру Львова Тарас Жиравецький.

Як прогнозує він у своєму Telegram-каналі, в цей період число щоденних нових випадків захворюваності коронавірусом може досягти максимальних значень.

"Як я і прогнозував на піку, ми будемо мати більше 200 000 нових випадків на добу. Зараз просто ми тестуємо менше 200 000 на добу, тому у нас тільки 40 тисяч нових випадків на добу і 4 з 5 українців не потрапляють в статистику", - пише медик.

Він звернув увагу на те, що приблизно 2% хворих потрапляє в лікарню. При цьому за останню добу госпіталізовано понад чотири тисячі осіб.

Медик пояснив, що наступні два-три тижні будуть найскладнішими, а далі рівень захворюваності повинен піти на спад.

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"Більшість тих, хто потрапляє сьогодні з ковідом в лікарню, захворіли вперше. Наступні два-три тижні будуть найскладнішими, а далі хвиля повинна піти на спад", - додав Жиравецький.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 3 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. У тому числі захворіли 4446 дітей і 1035 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужали 9 380 осіб.

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