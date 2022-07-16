Боєць тероборони врятував життя сімнадцяти побратимів на Харківщині

Захисник не розгубився у складній ситуації.
Боєць Харківської тероборони з позивним "Банзай" врятував життя сімнадцяти побратимів, за що був нагороджений "Срібним хрестом".
До війни він займався страйкболом і був фахівцем з рейдових виходів в гори і ліс. Псевдо "Банзай" отримав ще в ті часи, розповіли на Facebook-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.
24 лютого успішний підприємець приєднався до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.
"Саме навички виживання в складних природних умовах, вольової і фізичної витривалості організму і дій у складі команди допомогли йому під час бойового завдання в Луганській області", - йдеться в повідомленні.
Підрозділ, в якому був "Банзай", потрапив у складну ситуацію. Боєць допоміг командиру. Вибрав правильний маршрут і вивів групу з оточення – і так врятував життя сімнадцяти побратимів. Діяв вміло, сміливо, впевнено і обережно.
"Срібний хрест", який отримав від командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, "Банзай" вважає відзнакою для всього свого підрозділу", - розповіли товариші по службі бійця.
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Також повідомлялося, що військовий водій Національної гвардії України під обстрілами врятував понад 500 бійців. Він виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.
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