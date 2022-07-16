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Боєць тероборони врятував життя сімнадцяти побратимів на Харківщині

16 липня 2022, 12:08

Захисник не розгубився у складній ситуації.

Банзай
Боєць тероборони врятував життя сімнадцяти побратимів на Харківщині / facebook.com/TerritorialDefenseForces

Боєць Харківської тероборони з позивним "Банзай" врятував життя сімнадцяти побратимів, за що був нагороджений "Срібним хрестом".

До війни він займався страйкболом і був фахівцем з рейдових виходів в гори і ліс. Псевдо "Банзай" отримав ще в ті часи, розповіли на Facebook-сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ.

24 лютого успішний підприємець приєднався до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Саме навички виживання в складних природних умовах, вольової і фізичної витривалості організму і дій у складі команди допомогли йому під час бойового завдання в Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Підрозділ, в якому був "Банзай", потрапив у складну ситуацію. Боєць допоміг командиру. Вибрав правильний маршрут і вивів групу з оточення – і так врятував життя сімнадцяти побратимів. Діяв вміло, сміливо, впевнено і обережно.

"Срібний хрест", який отримав від командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, "Банзай" вважає відзнакою для всього свого підрозділу", - розповіли товариші по службі бійця.

читайте такожПеред смертю просив врятувати кота: українці виконали останнє бажання військового з"Азовсталі"Раніше ми розповідали, як українські бійці врятували собаку-вівчарку, яку російські окупанти паскудно прикрасили і морили її голодом.

Також повідомлялося, що військовий водій Національної гвардії України під обстрілами врятував понад 500 бійців. Він виконував бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення в Донецькій області з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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війна в Україні ЗСУ тероборона
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