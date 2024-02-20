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20 мільйонів українців можуть емігрувати в разі перемоги Путіна у війні - Forbes

Юрій Берендій
20 лютого 2024, 00:11
Аналітики вказують на те, що у разі перемоги Росії в Україні країну в якості біженців можуть покинути біля 20 мільйонів українських громадян.
20 мільйонів українців можуть емігрувати в разі перемоги Путіна у війні - Forbes
ЗМІ повідомили про наслідки перемоги Путіна в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Цього тижня виповнюється два роки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Починаючи з 24 лютого 2022 року, понад шість мільйонів українців залишили Україну. Проте, з огляду на те, що зараз відбувається у Вашингтоні, ця міграція може бути лише прелюдією до подальших подій. Про це повідомляє Forbes.

За даними видання все через те, що минулого тижня Майк Джонсон, нинішній спікер Палати представників, не зміг розглянути український законопроект у Палаті представників. Замість цього він оголосив про перерву в роботі палати до 28 лютого.

"Його провал став новим визначальним моментом у провалі американського лідерства. Як тільки Палата представників повернеться, бюджетний тиск і терміни стануть пріоритетом, оскільки законодавці намагатимуться вкластися в терміни, встановлені на початку березня для скорочення федеральних витрат", - йдеться в матеріалі.

відео дня

Журналісти вказують на те, що це призведе до зникнення теми України з порядку денного Конгресу і з поля зору провідних ЗМІ. Деякі спостерігачі вважають, що саме цього від самого початку прагнули колишній президент Дональд Трамп і Майк Джонсон. Незважаючи на палкі заяви президента Байдена про підтримку України та запевнення віце-президента Гарріса в Мюнхені, у Палаті представників спрацювали гальма.

Однак у статті вказується на те, що розвиток подій в Європі занадто передбачуваний. Аналітики додають, що як тільки Путін захопить Україну, він нападе на країни Балтії - заявляючи, що це для захисту тамтешніх російських меншин, а потім на Польщу.

"І він про це вже говорив. Світ буде втягнутий у війну. Навіть якщо Трамп знову стане президентом, американських солдатів покличуть у бій на європейській землі. Можна передбачити, що втрати, фінансові, економічні та кров'ю і потом, будуть величезними", - вказують автори статті.

Крім того, автор робить висновок, що якщо шість мільйонів людей втекли з України і вісім мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами з початку вторгнення, достовірні оцінки прогнозують, то якщо Путін переможе зараз - понад 20 мільйонів українців втечуть на захід.

"Якщо виходити з оцінки Rand щодо вартості утримання біженців, які виїдуть з України до Європи у разі перемоги Росії, і припустити, що мігрантів буде понад 20 мільйонів, то ця вартість може перевищити 1 трильйон євро на рік. Навіть якщо виїде лише три-чотири мільйони, тягар буде дуже суттєвим. І це лише імміграційні наслідки провалу лідерства США на світовій арені", - наголошують журналісти.

Видання Politico підрахувало вартість посилення європейської безпеки, припускаючи, що повернення до витрат ВВП часів холодної війни для кожної країни ЄС означатиме додаткові 410 мільярдів євро на рік.

"Іншими словами, нова довгострокова холодна війна з Росією, в яку будуть втягнуті США, може коштувати 4 трильйони доларів або більше протягом десяти років," - резюмує автор матеріалу.

Крім того, дослідники Браунського університету з'ясували, що 20 років бойових дій в Афганістані, Іраку та Сирії викачали з американської скарбниці 8 трильйонів доларів.

"Тому можна з упевненістю припустити, що ціна перемоги Росії в Україні легко наблизиться або перевищить 8 трильйонів доларів для США протягом наступних 20 років", - роблять висновок журналісти.

Допомога США для України

Армія США оплатила рахунки на сотні мільйонів доларів для підтримки ЗСУ упродовж останніх кількох місяців, оскільки перспективи фінансування України в Конгресі залишаються невизначеними.

США працюють над поставкою Україні ракет серії ATACMS великої дальності. Адміністрація президента Байдена докладає зусиль, щоб забезпечити Україну новими потужними балістичними ракетами великої дальності.

Конгрес США планує розглянути питання військової допомоги Україні не раніше середини березня. Прихильники України у Республіканській та Демократичній партіях закликали спікера Джонсона діяти оперативно і продовжувати надавати підтримку Києву.

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