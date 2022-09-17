'Зима' наскочить у вересні: Україну завалить снігом, синоптики назвали дату

У Карпатах прогнозують сніг / Pixabay/Couleur

В Україні найближчими днями варто очікувати ускладнення погодних умов. Несприятливі умови прогнозуються в більшості областей України.

Погіршення погоди варто очікувати у неділю, 18 вересня. Про це йдеться в повідомленні Укрогідрометцентру.

Синоптики попередили про те, що у зв'язку з переміщенням активного циклону 18 вересня у більшості областей очікуються дощі з грозами, вдень посилення вітру до 15-20 м/сек; вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних та центральних областях значні дощі, кількість опадів 20-30 мм (I рівень небезпеки, жовтий).

"У Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, кількість опадів 40-50 мм (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

На високогір'ї Карпат можливе утворення снігового покриву 3-5 см.

/ Facebook/UkrHMC

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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