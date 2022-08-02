Завалить градом і налетить осінь: синоптики попередили про атаку потужного циклону в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні 2 серпня буде з різкими перепадами і зливами. Як прогнозують синоптики, в Україні буде тепла, але не спекотна погода.

"На Іллю в Україні буде тепла, але не спекотна погода: протягом дня +24 +29 градусів, на півдні хіба що десь підскочить до +30 градусів. А найближчої ночі очікується +14 +19, у південній частині до +20 градусів", - прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Циклон принесе дощі практично по всій Україні і можливий град. Тільки в західних областях суттєві опади 2 серпня малоймовірні.

У Києві у вівторок очікується дощ з грозою, максимально стовпчики термометрів покажуть до +26 градусів.

Погода в Україні на 3, 4 і 5 серпня

У середу, 3 серпня, температурна картина залишиться без змін. А ось ситуація з опадами буде виглядати наступним чином: на Заході, а також в Одеській області хмарна але суха погода, на решті території України прогнозуються грозові дощі.

У четвер, 4 серпня, грозові дощі пройдуть на сході, в центрі та Криму.

На заході, півночі і в центрі вночі очікується від 13 до 17 градусів тепла (на півдні до +20), а вдень стовпчики термометрів покажуть від 28 до 31 градуса з позначкою "плюс".

На сході в цей день в нічні години буде від 15 до 18 градусів тепла, а вдень +27 +29 градусів.

У п'ятницю, 5 серпня, температурна картина буде залишатися незмінною. Що ж стосується опадів, то грозові дощі синоптики прогнозують на сході та півдні країни (крім Одеської області).

Погода в Україні

Погода у серпні буде посушливою в першій половині місяця, а потім різко похолодає і прийдуть дощові дні.

За прогнозом ресурсу Wisemeteo, перша декада серпня буде з високою температурою + 30, опадів буде мало.

Друга декада буде більш свіжою +25 градусів протягом дня, але знову з мінімумом опадів.

Читайте також: