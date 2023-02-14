Хуртовина атакує: в Україну увірветься снігова "буря"

Протягом дня 15 лютого стовпчики термометрів показуватимуть +1 +5 градусів. На дорогах буде ожеледь.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні буде не дуже святковою на Стрітення Господнє. 15 лютого в частині областей очікуються складні погодні умови.

"Сніг та мокрий сніг з сильним вітром, налипання мокрого снігу, сильний, до штормових поривів, вітер очікується у східних областях, на південному сході України, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині", - попередила синоптик Наталка Діденко.

На решті території України істотні опади малоймовірні, в західній частині України буде сонячно.

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Протягом дня 15 лютого стовпчики термометрів показуватимуть +1 +5 градусів, у східній частині - 0 -3 градуси морозу.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

У Києві в середу очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, місцями можливий невеликий сніг. Вдень прогнозується 1-3 градуси зі знаком "плюс".

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують на українських дорогах, крім півдня, місцями ожеледицю.

Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 метрів в секунду. Вдень, крім заходу, місцями пориви до 20-ти.

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Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує перепадами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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