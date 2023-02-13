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В Україну увірветься сильний шторм: синоптики оголосили про небезпеку і сильний снігопад

13 лютого 2023, 16:15
При проходженні атмосферного фронту буде посилюватися північний вітер часом до 15-20 метрів в секунду.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на день святого Валентина буде не зовсім романтичною. Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе мокрий сніг і дощ.

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що найсильніші опади очікуються на сході, південному сході України, Полтавщині та частині Дніпропетровщини.

На решті території прогнозується невеликий мокрий сніг або дощ. Мінімальна ймовірність опадів - у західних областях.

відео дня

При проходженні атмосферного фронту буде посилюватися північний вітер часом до 15-20 метрів в секунду.

Водночас, температура повітря 14 лютого буде досить високою - вдень очікується 2-7 градусів зі знаком "плюс", у східній частині, Полтавській та Дніпропетровській областях буде прохолодніше - 0 +4 градуси.

У Києві у вівторок очікуються невеликі опади і поривчастий вітер. Вдень стовпчики термометрів покажуть 1-3 градуси тепла.

В Укргідрометцентрі відзначають, що в середу 15 лютого і четвер 16 лютого, температура повітря вночі опуститися до -2 -9 градусів. Вдень очікується від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. У східних, північно-східних областях синоптики прогнозують від 0 -5 градусів.

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Карта погоди

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує перепадами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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