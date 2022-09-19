Вся Україна плаватиме: синоптики попередили про потужний циклон і різке похолодання

У центральних областях України та південній частині будуть дощі з грозами та похолодання.
Погода в Україні найближчими днями буде дуже дощовою. Як повідомляють синоптики, у західних областях очікується ще й туман.
Вночі в більшості областей Правобережжя, а вдень в Україні, крім південного сходу, часом очікується дощ. Водночас у центральних областях та південній частині місцями дощі з грозами.
У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/сек.
Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, у південній частині до +13, а вдень +9 +14, при цьому на півдні та сході країни +17 + 22.
На високогір'ї Карпат очікується дощ з мокрим снігом. Температура вночі та вдень очікується в межах 0 + 5 градусів.
Погода в Києві
У Києві 20 вересня буде хмарно з проясненнями, часом дощ. При цьому вночі прогнозується місцями невеликий дощ. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/сек.
Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +9 +14. У Києві температура повітря вночі коливатиметься в межах +6 +8 градусів, а вдень +11 +13.
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Якою буде зима
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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