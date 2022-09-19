Вся Україна плаватиме: синоптики попередили про потужний циклон і різке похолодання

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дуже дощовою. Як повідомляють синоптики, у західних областях очікується ще й туман.

Вночі в більшості областей Правобережжя, а вдень в Україні, крім південного сходу, часом очікується дощ. Водночас у центральних областях та південній частині місцями дощі з грозами.

У західних областях вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/сек.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9 градусів, у південній частині до +13, а вдень +9 +14, при цьому на півдні та сході країни +17 + 22.

На високогір'ї Карпат очікується дощ з мокрим снігом. Температура вночі та вдень очікується в межах 0 + 5 градусів.

Погода в Києві

У Києві 20 вересня буде хмарно з проясненнями, часом дощ. При цьому вночі прогнозується місцями невеликий дощ. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/сек.

Температура повітря по області вночі становитиме +4 +9 градусів, а вдень +9 +14. У Києві температура повітря вночі коливатиметься в межах +6 +8 градусів, а вдень +11 +13.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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