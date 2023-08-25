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Вривається 35-градусна спека: Україну накриває сильна задуха

Ангеліна Підвисоцька
25 серпня 2023, 19:38 оновлено 25 серпня, 19:38
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У деяких областях в цей день будуть дощі. На сході прогнозують туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 26 серпня покращиться. В цей день буде спекотно та майже не буде опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що 26 серпня на території майже всієї України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Можна не хвилюватися лише жителям Закарпатської, Івано-Франківської, Запорізької, Чернівецької областей та Карпат.

Погода на 26 серпня

В Україні 26 серпня буде мінлива погода. Синоптики попереджають про те, що короткочасні дощі будуть лише у північно-західних областях. На сході країни вночі та вранці буде туман.

відео дня

У цей день буде вітер змінних напрямків. Його швидкість буде 3-8 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 23°; вдень 27-32°, у південно-західній частині місцями до 35°, у східних та Сумській областях 24-29°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°", - йдеться у повідомленні.

погода 26 августа
Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: meteoprog

Температура підвищиться до +35

За даними meteoprog, 26 серпня температура в Україні підвищиться до 35 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Закарпатської області. Там температура повітря опуститься до 20-35 градусів тепла.

Найхолодніше у цей день буде в Сумській та Луганській областях. Там температура повітря буде 14-27 градусів тепла.

погода 26 августа
Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: meteoprog

Погода 26 серпня в Києві

У Києві 26 серпня буде мінлива хмарність. У цей день опадів не буде. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 27-32°; у Києві вночі 16-18°, вдень 29-31°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 26 августа
Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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