Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

Ця сильна магнітна буря може вплинути не тільки на здоров'я, а й спричинити північне сяйво.

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Україну накриває подвійна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну найближчим часом атакує потужна магнітна буря. Вона буде спричинена подвійним спалахом на Сонці, що є досить рідкісним явищем. Про це повідомляє Space.com.

Ця магнітна буря буде дуже сильною. Вона може стати причиною північного сяйва. Подвійний спалах було зафіксовано 12 і 13 квітня. Потужність магнітної бурі посилиться вже сьогодні, 16 жовтня. Свого максимуму вона досягне вдень, після чого піде на спад.

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Як повідомляє meteoagent, 14 квітня потужність бурі досягла свого нового 6-бального піку. Очікувалося, що вона піде на спад, але 16 квітня її потужність знову зросте майже до 7-ми балів. 17 квітня вона опуститься до 5-ти балів, після чого знизиться до мінімуму.

Нова магнітна буря накриє країну 20 квітня. 21 і 23 квітня буде зафіксовано два піки потужності магнітної бурі. Після цього вона піде на спад.

Україну накриває подвійна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 9 спалахів класу С. Повідомляється, що 16 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 15 сонячних плям.

"У середу, 16 квітня, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Магнітна буря такої сили може бути причиною відключення радіозв'язку, збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також магнітна буря такого рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Тому в цей день їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю", - йдеться в повідомленні.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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