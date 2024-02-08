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Вітер 20 м/с та сильні опади: Україну накриває серйозна негода

Ангеліна Підвисоцька
8 лютого 2024, 19:36
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
погода
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: pexels

Погода в Україні 9 лютого буде вологою, синоптики прогнозують сніг та дощ. На дорогах в цей день буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

На території Закарпатської та Івано-Франківської областей синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

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погода 9 февраля
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: ventusky

Погода 9 лютого

В Україні 9 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Синоптики попереджають про ожеледицю. Вітер в цей день буде південно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с, також будуть сильні пориви вітру.

"Температура у північній частині, східних та Полтавській областях протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вночі на Чернігівщині та Сумщині 6-11° морозу), на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла, на півдні країни, місцями на Закарпатті та Прикарпатті 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 9 лютого буде тепло. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря підвищиться до -3...+3 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+14 градусів.

погода 9 февраля
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: meteoprog

Погода 9 лютого у Києві

У Києві 9 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг, на дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. В регіоні оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Через негоду може бути ускладнений рух транспорту.

"Температура по області протягом доби від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 9 февраля
Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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