Коли в Україні припиняться дощі і вдарить + 28: синоптики назвали найспекотніший день

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця вересня і на початку жовтня налагодиться. Як повідомляють синоптики, очікується до + 28 градусів тепла.

За даними Gismeteo, на заході України дощі припиняться ближче до середини жовтня. Переважно ясні дні без опадів триватимуть з 15 по 23 жовтня. Максимальна температура повітря очікується + 22 градуси 3 жовтня.

Тільки у Львові дощі пройдуть до 14 жовтня включно. 3 і 10 жовтня будуть максимально теплими днями до +20-21. До 24 жовтня буде перерва від опадів, а потім осінь візьме своє і вже ближче до кінця жовтня буде не тепліше +6 градусів.

В центрі України зливи також закінчаться ближче до 15 жовтня. Далі буде сонячний і сухий тиждень, аж до 24 числа.

На півдні України очікуються дощі всі найближчі дні, до 10 жовтня, при цьому рекордно висока температура за місяць буде +27 градусів 3 жовтня.

З 14 жовтня і до кінця місяця практично не буде дощів.

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В Києві дощі закінчаться тільки 15 жовтня. Перерва в опадах пройде до 24 жовтня, а далі погода буде ставати все холодніше і 31 числа буде -1. Максимально тепло буде 3 жовтня до + 21 градус.

В Вінниці жовтень теж буде дощовим з теплими днями до +22 градусів. 31 жовтня стовпчик термометра опуститься до + 2.

У Миколаєві синоптики прогнозують рекорд по максимально теплій погоді в Україні до + 28 градусів 3 жовтня. З 12 числа дощі зміняться сонячними днями до 25 жовтня.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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