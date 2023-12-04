В Україну увірветься різке похолодання: де сьогодні вдарить -10

Погода в Україні у понеділок, 4 грудня, буде холодною. Сніг на більшій частині країни синоптики не прогнозують. Лише на Закарпатті очікується дрібний дощ, а на Приазов'ї та в Криму - невеликий сніг.
Як свідчить прогноз погоди Укргідрометцентру, на заході та півночі України на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря буде мінусовою. У західних та північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть -1...-6 градусів, а вночі буде ще холодніше: температура повітря опуститься до -5... -10.
На решті території України вдень очікується від -1 до + 4, а вночі - від 0 до -5.
Погода в Києві 4 грудня
У понеділок, 4 грудня, весь день у Києві буде хмарним. Вночі пройшов дрібний сніг, але вже до ранку він закінчився. Вся інша частина дня пройде без опадів.
У столиці України на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м / с.
Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень -1 ... -3 градуси, а вночі від -5 до -7 градусів.
Погода в Україні у грудні 2023
Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз та розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів існує, але вона "незначна".
Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий рік.
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