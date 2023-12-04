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В Україну увірветься різке похолодання: де сьогодні вдарить -10

Анна Ярославська
4 грудня 2023, 08:20
Сьогодні в Україні істотних опадів не очікується. Лише на Закарпатті синоптик прогнозує дрібний дощ, а на Приазов'ї та в Криму - невеликий сніг.
Хаскі
Погода на сьогодні, 4 грудня 2023 - що прогнозує синоптик / Фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні у понеділок, 4 грудня, буде холодною. Сніг на більшій частині країни синоптики не прогнозують. Лише на Закарпатті очікується дрібний дощ, а на Приазов'ї та в Криму - невеликий сніг.

Як свідчить прогноз погоди Укргідрометцентру, на заході та півночі України на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря буде мінусовою. У західних та північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть -1...-6 градусів, а вночі буде ще холодніше: температура повітря опуститься до -5... -10.

відео дня

На решті території України вдень очікується від -1 до + 4, а вночі - від 0 до -5.

Погода в Україні 4 грудня
Погода в Україні 4 грудня / meteo.gov.ua

Погода в Києві 4 грудня

У понеділок, 4 грудня, весь день у Києві буде хмарним. Вночі пройшов дрібний сніг, але вже до ранку він закінчився. Вся інша частина дня пройде без опадів.

У столиці України на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м / с.

Стовпчики термометрів покажуть у Києві вдень -1 ... -3 градуси, а вночі від -5 до -7 градусів.

Погода в Києві 4 грудня
Погода в Києві 4 грудня / Фото: sinoptik.ua

Погода в Україні у грудні 2023

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз та розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів існує, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий рік.

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