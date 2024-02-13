В Україну суне погода з аномальними температурами: де буде найтепліше

Погода в Україні 14 лютого буде дощовою та місцями сніжною. Синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На території Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.
Погода 14 лютого
В Україні 14 лютого буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом у західних та центральних областях. Синоптики попереджають про туман у центральних, південних та східних областях. Вітер в цей день буде північно-західний та східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби 1-6° тепла (вдень на Закарпатті до 9°); на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°. В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі та вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +13
За даними meteoprog, 14 лютого буде тепло. Найнижча температура повітря буде на території Івано-Франківської області. Там температура повітря підвищиться до 0...+4 градусів. Найтепліше буде в Запорізькій області. Там температура повітря підвищиться до +7...+14 градусів.
Погода 14 лютого у Києві
У Києві 14 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують в цей день невеликий дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області протягом доби 1-6° тепла; у Києві протягом доби 3-5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.
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