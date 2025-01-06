В Україні буде сніг, а потім почнеться відлига: температура підвищиться до +17

Синоптики попереджають про те, що протягом тижня в Україні будуть аномальні температури повітря.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: Главред

Про що йдеться:

Коли в Україні вдарить +17 градусів

У яких областях будуть аномальні температури

Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні протягом тижня, з 6 січня по 12 січня, буде теплою та вологою. Таке повітря матиме середземноморське походження.

У цей період очікується сильне потепління аж до рекордних показників максимальної температури повітря в окремих регіонах. У деякі дні можуть бути опади у вигляді дощу чи мокрого снігу.

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Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

Погода в Україні 6 січня

У понеділок, 6 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних та місцями центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та льодяну крупу. Можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер південний, 7 – 12 м/с, вдень у західних, центральних та північних регіонах місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…-7 °С, вдень 0…+5 °С, на півдні та на Прикарпатті до +7 °С. На півночі Лівобережжя вночі -5...-10 °С, вдень -3...+2 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні 7 січня

У вівторок, 7 січня, в Україні переважно без опадів, лише вночі на північному сході країни очікується сніг та мокрий сніг, місцями ожеледиця. У західній частині тумани. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 °С, вдень +3...+8 °С, у південних та західних регіонах місцями до +11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 січня / фото: meteoagent

Погода в Україні 8 січня

У середу, 8 січня, вночі у західній частині, вдень також у північних, центральних та північно-східних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди в Україні туман. Вітер південний із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1…+6 °С, вдень +3…+8 °С, у центральних та південних регіонах +9…+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 січня / фото: meteoagent

Погода в Україні 9 січня

У четвер, 9 січня, у західних регіонах місцями пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу, мряки та дощу, на решті країни переважно без опадів. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах. Вітер південного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °С, вдень +4…+9 °С, у центральних, південних та західних регіонах +8…+13 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 січня / фото: meteoagent

Погода в Україні 10 січня

У п'ятницю, 10 січня, невеликі дощі подекуди пройдуть у західних областях, на решті України без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер утримається південної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме в межах +2…+7 °С, вдень +8…+13 °С, у Криму місцями +14…+16 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: Windy

Погода в Україні 11 січня

У суботу, 11 січня, вночі у західних регіонах очікується дощ із переходом у сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вдень дощі із мокрим снігом також пройдуть у північних, місцями південних та центральних регіонах. На Лівобережжі без істотних опадів. Вітер південний / південно-східний, 5 - 10 м/с, у західній частині західний, 9 - 14 м/с. Температура повітря у західних областях протягом доби становитиме -1…+4 °С; на решті території країни вночі +2…+7 °С, вдень +6…+11 °С, у Криму +12…+17 °С. У Карпатах протягом доби -1…-6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня / фото: Windy

Погода в Україні 12 січня

У неділю, 12 січня, вночі очікуються дощі із мокрим снігом у південних, центральних та північних областях, вдень невеликий дощ пройде на північному сході країни. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в західних та північних областях вночі -4...+1 °С, вдень -1...+4 °С; на решті території країни вночі +2…+7 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму та Приазов'ї місцями до +10 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 січня / фото: ventusky

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, повідомлялося, що вдарить мороз -13 градусів. Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 4 і 5 січня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють сильні морози – у яких областях буде найхолодніше. Погода в Україні стане набагато холоднішою в найближчі вихідні, у багатьох областях будуть морози, мокрий сніг й подекуди дощ.

Раніше Главред повідомляв, що похолодання вдарить в Україні, буде сніг – синоптикиня назвала дату. У частині областей різко знизиться температура повітря, а також буде йти дощ із переходом у мокрий сніг.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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